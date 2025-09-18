英媒：待特朗普訪英行程結束　英國將承認巴勒斯坦國

英媒9月17日報道，英國計劃於本週末正式承認巴勒斯坦國，時機正在是在美國總統特朗普（Donald Trump）結束國是訪問離開英國之後。



泰晤士報周三報道，英國將於特朗普周四結束國是訪問之後，發布有關承認巴勒斯坦國的聲明。首相施紀賢（Keir Starmer）在7月曾警告說，如果以色列未有採取措施緩解加沙的苦難，且未與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成停火協議，則英國將承認巴勒斯坦國。

法國、加拿大與澳洲也表示，將於本月採取跟進行動。以色列則說，承認巴勒斯坦建國等同於獎勵哈瑪斯。

9月17日，英國首都倫敦市中心有民眾示威，抗議美國總統特朗普第二次國事訪問英國，警方估計約有5,000人參與抗議活動，並部署1,600多名警員確保活動順利進行。(Reuters)

7月，特朗普私人訪問蘇格蘭時曾表示，他並不介意英國作出此類舉動。但後來美國已明確表示，反對歐洲盟友採取類似行動。

另外，首都倫敦市中心有民眾示威，抗議美國總統特朗普第二次國事訪問英國，警方估計約有5,000人參與抗議活動，並部署1,600多名警員確保活動順利進行。示威者高舉一系列旗幟和標語，內容涵蓋支持巴勒斯坦、拒絕法西斯主義等主題。