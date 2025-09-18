哈馬斯高層公開露面談遇襲經歷：以軍猛烈轟炸　一分鐘內12枚導彈

當地時間17日晚間，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政治局委員哈馬德（Ghazi Hamad）接受了半島電視台的採訪，回應了上周以色列對卡塔爾首都多哈、針對哈馬斯領導層的襲擊。這是襲擊發生以來，哈馬斯高層人物、暗殺目標之一的哈馬德首次公開露面。



哈馬德回憶道：「我們當時正在開會，談判代表團和一些顧問也在場。在我們開始審閱從卡塔爾調解人那裏收到的美國提案後不到一個小時，就聽到了巨大的爆炸聲……我們立即離開了現場，因為我們從一開始就知道這些爆炸聲是以色列的轟炸。」

「轟炸非常猛烈，情況很可怕，導彈持續不斷。不到一分鐘內就大約有12枚導彈……但我們在這場襲擊中倖存了下來」，哈馬德補充道。

哈馬德表示，哈馬斯在停火談判中經歷了「痛苦」，而美國作為「中間人」並不具備信譽。他表示，「特朗普嚇不倒我們」，真正殺害以方被扣押人員的是以總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及其侵略行徑，任何想釋放被扣押人員的人都必須迫使內塔尼亞胡達成交換協議並停止戰爭。

2025年9月9日，以色列向在卡塔爾多哈正舉行會議的哈馬斯官員發動空襲。哈馬斯稱，襲擊造成六人死亡，其中包括首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya）的兒子。哈馬斯表示，其最高領導層倖免於難。從網上影片可見，事發一刻現場出現多下巨響，民眾慌忙逃離現場；被擊中的大樓出現紅紅火光，其後冒出濃煙。（Reuters）

此前，以色列國防軍於9月9日發布聲明稱，當天對在卡塔爾的哈馬斯高層領導人進行了「精準打擊」。哈馬斯當時曾回應稱，有5名成員在襲擊中身亡，但以方圖謀「未能得逞」。

襲擊發生後，卡塔爾、巴勒斯坦、英國、伊朗、沙特、埃及、土耳其、黎巴嫩、阿聯酋、約旦、也門等多個國家及聯合國、歐盟、阿拉伯國家聯盟等國際組織對此表示強烈譴責，認為以方此舉嚴重違反國際法，公然侵犯卡塔爾主權，打擊了斡旋和平的努力，威脅地區安全與穩定。

本文獲《觀察者網》授權轉載

