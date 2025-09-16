盧森堡傳擬承認巴勒斯坦國　魯比奧批西方助長哈馬斯　日本謹慎

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周一（9月15日）抨擊西方國家承認巴勒斯坦國助長巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）之際，盧森堡傳媒傳出消息，政府計劃加入法國、英國、比利時、澳洲和加拿大的行列，這些國家都宣布希望承認巴勒斯坦國。



正在耶路撒冷進行訪問的魯比奧，周一在與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）聯合召開的一場記者會上，批評英國、法國和其他美國盟友承認巴勒斯坦國的計劃，稱這些計劃只會讓哈馬斯更加猖狂。

盧森堡首相弗里登（Luc Frieden）。（X@LucFrieden）

魯比奧稱：「（承認巴勒斯坦國）這些舉動基本上只是象徵性，對實現巴勒斯坦國根本發揮不了作用。它唯一的作用就是讓哈馬斯更加膽大妄為……它只會成為和平進程的絆腳石。」

盧森堡首相弗里登（Luc Frieden）和外長貝泰爾（Xavier Bettel）周一向盧森堡議會的一個委員會表示，盧森堡計劃承認巴勒斯坦的國家地位。

弗里登與貝泰爾一同出席會議時表示，這項決定有99%的把握，並將在下週於紐約舉行的兩國解決方案實施國際會議上正式得到承認。

2025年9月15日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷召開聯合記者會。（Reuters）

盧森堡外交和歐洲事務委員會主席Gusty Graas稱，法國、英國和加拿大等多個大國已表示有意承認巴勒斯坦國，這為盧森堡的立場提供新的動力。

日本共同網引述消息稱，美國要求日本勿承認巴勒斯坦國。就此，日本外相岩屋毅稱，「不是說承認就能解決一切問題」，示意當前對承認持謹慎立場。