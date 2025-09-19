法國50萬人上街示威及罷工　抗議馬克龍政府緊縮政策｜有片

法國媒體引述內政部9月18日報道，法國全國有超過506,000民眾上街示威，抗議政府的緊縮政策。而法國總工會（CGT trade union）統計的示威人數則「超過100萬人」。報道指示威者期望向馬克龍（Emmanuel Macron）政府提出的2026年財政預算表達不滿，新上任的總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）保證會聆聽人民的聲音。



據《世界報》（Le Monde）的報道，法國示威者在全國範圍內發起大規模罷工及示威，以表達對總統馬克龍緊縮政策的憤怒。公共交通因罷工而陷入癱瘓，政府官員警告極端分子可能製造騷亂。

網上傳出示威現場的畫面：

法國內政部在當地時間下午6時發布的聲明中表示，全國有超過50.6萬人參加示威活動，其中巴黎有5.5萬人。

據報道，教師、火車司機、藥劑師和醫院工作人員等參加了當日的抗議活動，而青少年則封鎖數十間高中長達數小時。

報道指，大約六分之一的中小學教師罷工，九成藥局關門，巴黎地鐵網路嚴重中斷，只有三條無人駕駛的線路正常運作。

抗議者和工會呼籲廢除馬克龍政府提出的財政計劃，應該增加公共服務支出，提高富人的稅收，並撤銷一項不受歡迎的改革，該改革要求人們延長退休年齡才能領取退休金。

法國總工會稱這次罷工「取得了成功」，並稱示威者人數「超過100萬」。

法國民主勞工聯合會（CFDT）領導人Marylise Léon和法國總工會領導人Sophie Binet同日晚間宣布，工會將於19日（週五）舉行會議，商討下一步行動。

2025年9月18日，法國巴黎，法國總工會（French General Confederation of Labor，CGT）領導人比奈 (Sophie Binet) 與「讓我們封鎖一切」（法語：Bloquons Tout）運動的支持者一起參加示威活動。法國同日有50萬人上街，抗議政府的緊縮政策。（Reuters）

Binet強調：「人們的憤怒是巨大的，決心也是巨大的。我今天要告訴勒科爾尼先生：政府的預算將由街頭決定。」