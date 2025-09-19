美國第6次利用否決權　否決安理會要求加沙停火決議案

英國媒體9月19日報道，美國再一次否決聯合國安理會要求加沙停火的決議草案。該決議草案要求加沙立即、無條件、永久停火，並要求以色列解除所有向加沙運送人道援助的限制。



據路透社報道，該決議草案由安理會15個成員國中的10名成員國起草，也要求立即、有尊嚴地、無條件地釋放所有被哈馬斯（Hamas）及其他組織扣押的人質。

聯合國安理會就要求加沙停火決議草案進行表決：

該決議案獲得14票贊成，1票反對。這是美國第六次在安理會就以色列與巴勒斯坦武裝分子哈馬斯之間近兩年的戰爭投下否決票。

丹麥駐聯合國大使拉森（Christina Markus Lassen）在投票前向安理會表示：「加沙已確認發生飢荒，這不是預測，不是宣布，而是確認。」

她表示：「與此同時，以色列擴大了在加沙城的軍事行動，進一步加深平民的苦難。正是這種災難性的局勢，這種人道主義和人道的失敗，迫使我們今天採取行動。」

報道指，全球飢餓監測組織8月確認，加沙及其周邊地區已陷入飢荒，而飢荒可能會持續蔓延。

美國駐聯合國代表表示：「外界不應對美國今天否決聯合國安理會就中東局勢提出的決議案感到意外。該決議既沒有譴責哈馬斯，亦沒有承認以色列的自衛權，反而錯誤地將有利於哈馬斯的虛假言論合法化，而這些言論不幸在安理會得到了廣泛傳播。」

2025年9月18日，美國紐約聯合國總部，聯合國安理會成員就要求加沙停火的決議草案進行表決時，美國中東問題副特使奧塔格斯（Morgan Ortagus）投下否決票。（UN_News_Centre）

聲明又指：「哈馬斯應對這場戰爭的爆發和持續負責。以色列接受了旨在結束戰爭的提議，但哈馬斯仍然拒絕接受。如果哈馬斯釋放人質並放下武器，這場戰爭今天就能結束。」