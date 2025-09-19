特朗普：對普京感失望　不同意英國承認巴勒斯坦國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月18日結束對英國的國事訪問。他與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）一同見記者時表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）讓他失望，並承認俄烏戰爭比他想像的更難解決。施紀賢則批評俄羅斯近日向烏克蘭發動襲擊，並不是期望和平的表現。特朗普又提到與施紀賢在承認巴勒斯坦國的問題上存在「分歧」。



據美媒報道，特朗普向記者表示：「我（本來）認為最容易解決的那個衝突是因為我與普京總統的關係，（但）他讓我失望了。他真的讓我失望了。」

特朗普8月15日與普京在阿拉斯加州舉行峰會，其後又在白宮與一眾歐洲領袖舉行會面，但這一切似乎對終結俄烏戰爭並沒有太大幫助。

特朗普強調：「俄羅斯和烏克蘭的問題終會解決，但戰爭永遠無法預料，戰爭是另一回事。事情的發生與你想像的截然相反。你以為你會過得輕鬆或艱難，結果卻恰恰相反。」

施紀賢則表示，他與特朗普有討論如何「加大對普京的壓力，迫使他達成一項持久的和平協議」。

施紀賢強調：「普京近日露出其真面目，發動自戰事爆發以來最大規模的襲擊，造成更多流血事件，更多無辜者喪生，並史無前例地侵犯北約領空。」施紀賢指的是俄羅斯無人機早前入侵波蘭領空。

2025年9月18日，英國艾爾斯伯里（Aylesbury）美國總統特朗普（Donald Trump，左）結束對英國的國事訪問後，與英國首相施紀賢（Keir Starmer，右）一同出席新聞發布會。（Reuters）

施紀賢重申：「這都不是渴望和平人士會做的事情。」

當被問到該如何終結在加沙的戰事，特朗普提到10月7日（2023年）的恐襲是世界歷史上最糟糕的日子之一。他希望能夠終結在當地的戰爭。

特朗普承認與施紀賢就承認巴勒斯坦國的議題「存在分歧」，但這只是兩人為數不多的分歧之一。

2025年9月18日，英國艾爾斯伯里（Aylesbury），美國總統特朗普（Donald Trump）在結束對英國的國事訪問後，與英國首相施紀賢（Keir Starmer，不在圖中）一同出席新聞發布會。（Reuters）

施紀賢則認為，承認巴勒斯坦國將是邁向兩國解決方案的一步。