特朗普政府要求最高法院解除禁令　准繼續罷免聯儲局理事庫克

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 領導的政府，9月18日向美​國最高法院請求解除下級法院的禁令，允許他繼續解僱聯儲局理事庫克（Lisa Cook ），這也是聯儲局自1913年成立以來，首次有總統對聯儲局理事免職，被指危及聯儲局的獨立性。



此前聯邦地方法官Jia Cobb於9月9日頒臨時令，禁止特朗普罷免庫克，稱特朗普以庫克在上任前犯下抵押貸款詐欺，但根據聯儲局的法規，可能不足以成為罷免理據。

司法部18日向最高法院呈交文件，批評地方法官的裁定，不當干預總統的罷免權，要求最高法院撤銷禁令。該文件宣稱，只要總統能找到罷免的理由，就在「不受司法審查的自由裁量權」範圍內。

由於禁令阻止了特朗普的免職，已否認涉及詐欺抵押貸款的庫克，如常參加了剛舉行的聯儲局議息會議。對於特朗普訴諸最高法院，聯儲局尚無立即回應，但此前稱會將遵守法院的最終裁決，在此期間庫克將繼續留任。