Jimmy Kimmel不是最後一個被禁？FCC主席：美國傳媒將有巨大轉變

美國著名主持人Jimmy Kimmel因在節目評論右翼網紅查理柯克（Charlie Kirk）遭槍殺事件而遭美國廣播公司電視台（ABC）無限期停播其節目後，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）親信、聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，FCC）主席卡爾（Brendan Carr）9月18日稱Jimmy Kimmel「不是最後一個」，暗示美國媒體系統將有更多節目下架。



卡爾周四向霍士新聞（Fox News）表示，ABC禁播Jimmy Kimmel的節目並非「最後一隻要掉下來的鞋子」（the last shoe to drop，比喻不好的結果終將發生。），他指出：「我們正在限制迪士尼（ABC母公司）或Comcast（NBC母公司），這是媒體生態系統正在發生的巨大轉變。我認為其後果將會持續下去。」

▼FCC主席讚地方電視台反擊迪士尼

卡爾批評迪士尼這樣的全國節目製作公司：「為所欲為，無論好壞。他們沒有獲得FCC的許可，也沒有向公共利益履行義務。」並讚揚了播出ABC節目的地方電視台所有者，稱他們向迪士尼施壓要求停播Jimmy Kimmel的節目。

他補充道：「過去幾十年，你看到FCC在執行公共利益標準方面確實有所退步，我認為這不是甚麼好事，我們將回到那個時代，地方電視台根據公眾利益來決定美國人民的想法。」