Jimmy Kimmel暗示Charlie Kirk疑兇或是特朗普支持者　節目遭停播

據美媒報道，迪士尼（Disney）旗下的美國廣播公司（ABC）宣布，將無限期停播著名主持人Jimmy Kimmel的深夜脫口秀節目，原因是他近日暗示槍殺右翼評論員柯克（Charlie Kirk）的疑兇可能是總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持者。



Jimmy Kimmel就右翼評論員柯克被槍殺發表具爭議言論：

此前，至少有一間ABC旗下電視台的主要營運商表示「在可預見的未來」不會播出該節目。

該營運商Nexstar表示，「強烈反對Jimmy Kimmel先生最近就柯克被殺一事發表的言論，並將在用ABC旗下的其他節目取代該深夜脫口秀節目」。

Nexstar發聲明指不會再播放Jimmy Kimmel的節目：

據報道，特朗普總統親信，聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，FCC）主席卡爾（Brendan Carr）17日曾威脅就Jimmy Kimmel有關柯克被殺案疑犯的言論向迪士尼及ABC「採取行動」。

在15日（周一）晚間的節目獨白中，Jimmy Kimmel暗示，殺害柯克的嫌疑人羅賓遜（Tyler Robinson）可能是一位支持特朗普的共和黨人。

他表示：「讓美國再次偉大（MAGA）幫派極力將暗殺柯克的孩子描繪成他們之外的任何人，並竭盡所能地從中撈取政治利益。」

Jimmy Kimmel其後指：「在雙方互相指責的同時，亦有人在哀悼。」他其後播放了一段記者採訪特朗普的片段，暗諷特朗普對摯友柯克離世一點兒也不傷心，只顧着向記者分享白宮的工程。

FCC主席卡爾早前曾向右翼播客主持Benny Johnson表示，這位ABC深夜節目主持人的言論構成「極其惡劣的行為」。卡爾暗示，聯邦通訊委員會可以採取行動吊銷ABC的執照，以此迫使迪士尼懲罰Jimmy Kimmel。