Jimmy Kimmel節目停播後　特朗普點名2大名嘴　籲NBC動手炒魷

美國著名主持人Jimmy Kimmel因在節目評論右翼網紅查理柯克（Charlie Kirk）遭槍殺事件而遭電視台ABC無限期停播其節目後，美國總統特朗普（Donald Trump）隨後發文慶祝此事，並劍指另外2名脫口秀主持人Seth Meyers和Jimmy Fallon，稱「還剩這兩個失敗者」，要求電視台NBC「動手」。



特朗普在社交平台Truth Social上發貼文，稱Jimmy Kimmel的節目停播「對美國來說是個好消息。」

2025年9月17日，美國總統特朗普發文：「恭喜ABC終於鼓起勇氣，做了該做的事。Kimmel毫無才華，收視率甚至比Stephen Colbert還差，如果這真的可能發生的話。剩下的就是Jimmy Fallon和Seth Meyers，假新聞媒體NBC（美國全國廣播公司）的兩個徹頭徹尾的失敗者。他們的收視率也糟透了。NBC動手吧！」（Truth Social）

Jimmy Kimmel是美國名嘴之一，多次主持奧斯卡典禮，自2003年起一直主持深夜脫口秀節目，多年來一直毫不避諱地批評特朗普。

至於Stephen Colbert，他曾主持哥倫比亞廣播公司（CBS）老牌節目，但早前因抨擊CBS母公司派拉蒙全球（Paramount Global）支付給特朗普的訴訟和解金是「赤裸裸的賄賂」，節目遭電視台喊停。Jimmy Fallon和Seth Meyers也曾聲援Stephen Colbert。

在9月15日晚間的節目中，Jimmy Kimmel談論查理柯克遇刺事件，包括指「讓美國再次偉大（MAGA）幫派極力將暗殺柯克的孩子描繪成他們之外的任何人，並竭盡所能地從中撈取政治利益。」

據美媒指，特朗普總統親信、聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，FCC）主席卡爾（Brendan Carr）17日曾威脅就Jimmy Kimmel有關柯克被殺案疑犯的言論向迪士尼及ABC「採取行動」。

美國演員工會SAG-AFTRA則批評ABC禁播Jimmy Kimmel節目的決定：「我們的社會依賴言論自由。該決定是一種壓制和報復行為，會危及每個人的自由。」