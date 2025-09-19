英特爾獲Nvidia入股　股價暴漲近23%　美政府帳面大賺逾40億美元

英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）9月18日表示將向晶片生產商英特爾（Intel）投資50億美元（388億港元），後者股價收盤暴漲22.8%，而持有英特爾約一成股權的美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府，帳面比起上月大賺約44億美元。



綜合彭博社及美媒CNBC報道，英偉達18日表示將以每股23.28美元的價格投資，在新股發行後，它將持有英特爾約4%的股份。消息傳出後，英特爾的股價暴漲，創下了自1987年以來的最大漲幅。

美國政府上月以每股20.47美元的價格，取得英特爾約10%的股權，總計4.333億股。隨着英特爾股價暴漲，美政府的持股價值也隨之攀升到約130億美元（將1000億港元）。

這張攝於2025年8月22日的設計圖片中，可見美國國旗、晶片生產商英特爾（Intel）的標誌和「10%股份」的字眼。（Reuters）

根據英特爾上月提交的文件，公司已向商務部發行了2.746億股，剩下的1.587億股則存入第三方託管帳戶，未來會隨着美國政府依據《晶片與科學法》 (CHIPS and Science Act)撥款給英特爾的進度，將這些股票逐步轉交給聯邦政府。