華郵：特朗普暫停4億美元對台軍援　圖晤習近平並進行貿易談判

《華盛頓郵報》9月18日引述5名知情人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）拒絕批准今年夏天向台灣提供超過4億美元（約31億港元）的軍事援助，因為他正試圖與中國國家主席習近平談判一項貿易協議，並舉行潛在峰會。



一名白宮官員在聲明中表示，有關援助方案的決定尚未最終確定。知情人士表示，這項決定仍有可能被推翻。華郵指出，該決定標誌着美國對台政策發生180度大轉彎。

兩位知情人士表示，這筆軍援總額超過4億美元，比過去幾輪對台援助（包括彈藥和無人機）「更具殺傷力」（more lethal）。

2025年9月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）登上空軍一號，準備從英國倫敦附近的斯坦斯特德機場（London Stansted Airport）啟程回國。（Reuters）

前美國國防部官員、美國企業研究院（American Enterprise Institute）的布魯門撒爾（Dan Blumenthal）則表示，美國此時暫緩對台軍援是個錯誤決定。

為了與北京達成一項廣泛的貿易協議，特朗普政府已大幅放緩了在多個領域與中國的競爭：包括放寬高端半導體的出口管制，以及拒絕執行國會對社交平台TikTok的禁令。

據四位知情人士透露，上個月，美國和台灣國防官員在阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）會晤，達成了一項大規模軍售協議。台灣計劃通過立法機構目前正在審議的補充國防開支法案，支付新一輪可能高達數十億美元的軍售費用。

2019年6月，特朗普和習近平在大阪G20峰會期間進行會面。（Reuters）

據一位國會助理透露，本週，美國政府非正式地向國會通報一項可能對台出售價值5億美元武器的計劃。與此同時，特朗普政府高官最近幾週與中方官員進行通話，特朗普正在為今年秋天與習近平舉行的峰會做準備。