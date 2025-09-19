美國否決安理會要求加沙停火決議案　中國代表發出「靈魂三問」

美國9月18日再次否決聯合國安理會要求加沙停火的決議草案，中國常駐聯合國代表傅聰在投票後的解釋性發言中表示，中方對這一表決結果感到非常失望。他還發出「靈魂三問」：到底還要有多少無辜生命逝去，加沙才能實現停火？到底還要發生多少慘劇，人道物資才能暢通無阻？到底還要等到什麼時候，安理會才能履行職責？



傅聰強調，國際社會維護公道正義的努力不會停止。下周第80屆聯大將舉行一般性辯論和落實「兩國方案」高級別會議，中方希望有關國家傾聽國際社會的強烈呼聲，作出對生命負責、對歷史負責的正確決定。中方將繼續同國際社會共同努力，推動平息加沙戰火、緩解人道災難、落實「兩國方案」，最終實現巴勒斯坦問題的全面、公正、持久解決。

2025年9月18日，美國紐約聯合國總部，聯合國安理會成員就要求加沙停火的決議草案進行表決時，美國中東問題副特使奧塔格斯（Morgan Ortagus）投下否決票。（UN_News_Centre）

該決議案獲得14票贊成，1票反對。這是美國第六次在安理會就以色列與巴勒斯坦武裝分子哈馬斯之間近兩年的戰爭投下否決票。

該決議草案要求加沙立即、無條件、永久停火，並要求以色列解除所有向加沙運送人道援助的限制。

據路透社報道，草案由安理會15個成員國中的10名成員國起草，也要求立即、有尊嚴地、無條件地釋放所有被哈馬斯（Hamas）及其他組織扣押的人質。