特朗普：若歐洲制裁中國　北京或促使俄烏戰爭結束

美國未能斡旋俄烏戰爭達成停火，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月18日表示，中國是俄羅斯石油最大的買家。他認為如果歐洲對中國實施制裁，對方可能會促使俄烏戰爭結束。



▼特朗普：若歐洲制裁中國或加速終止戰爭

特朗普周四向霍士新聞表示：「如果歐洲對中國實施制裁、關稅或隨便甚麼東西，我認為戰爭可能就會結束。中國是迄今為止俄羅斯最大的石油買家，我認為他們在俄羅斯議題上也擁有其他權力。」

他還指出，一些歐洲國家仍在向俄羅斯購買石油，這令他很不滿：「不能讓歐洲自己買俄羅斯石油，然後又要我因為中國買俄羅斯石油而對他們不悅。」。

2023年7月12日，加拿大卑詩省溫哥華市，中國石油化學股份有限公司（中石化）的標誌在2023液化天然氣（LNG ）能源貿易展上展示。（Reuters）

特朗普上周六去信北約國家，敦促成員國停向俄羅斯購買石油，及對俄實施重大制裁，以結束俄烏戰爭。他又倡導北約對中國徵收高額的50至100%關稅，削弱中國與俄羅斯的經濟關係。