中美元首通話在即　料談及Tiktok協議　外媒整合3大要點

中美兩國經貿代表團此前就字節跳動旗下社交平台TikTok的問題達基本框架共識，而美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則指，他9月19日將與中國國家主席習近平通話確認所有相關事宜。對此，外媒整理出有關Tiktok協議的3大要點。



美國或無法獲Tiktok演算法

英國廣播公司（BBC）19日報道，儘管中美雙方達成基本框架共識，但該「共識」的實際內容其實仍不清楚，包括Tiktok演算法的控制權。

中國國家互聯網資訊辦公室已發出訊號，指中方或允許字節跳動將演算法和其他知識產權授權給外企，但不會直接轉讓。

報道引述，新加坡國立大學電腦專家Kokil Jaidka表示，美國版Tiktok很有可能運行該應用程式軟體的「精簡版」。這或會影響用戶體驗，其顯示的內容或不如非美國用戶看到的那麼多樣化。

這張攝於2025年9月11日的設計圖片中，可以看到青少年們TikTok標誌前，拿着智慧手機。（Reuters）

或為其他華企提供「營運模版」

報道引述專家稱，倘協議允許字節跳動維持其對演算法控制和保密，將使其能保留與其他企業競爭的戰略優勢，也能成為其他中國企業透過授權許可在美國營運提供「模版」。

專家舉例稱：「如果電動車生產商比亞迪想要進軍美國市場，或電池製造商寧德時代欲加快擴張步伐，為更多美國汽車製造商提供電池，那麼就可能會採用這種（授權許可）方法。」

中美馬德里貿易談判前夕，美國財政貝森特（Scott Bessent）9月15日宣布，兩國已就TikTok協議的框架達成一致；將由美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平周五通話時作最終敲定。(Reuters)

中方能夠將Tiktok協議形容是為勝利，正正是因為他或能以自己的方式出口中國製造的技術。

距徹底落實交易仍不近

報道指，即使雙方最終達成協議，如此大規模的交易通常須要數月甚至數年才能完成，而且其中還有許多問題未解決。

首先，相關交易仍必須獲美國會同意及批准，但美國共和、民主兩黨議員皆對協議表示強烈反對。共和黨議員穆勒納爾（John Moolenaar）表示，他擔心現時中美同意的框架仍可能允許中方對美國施加影響。

圖為路透社在1月19日設計圖片，其中顯示一個形似特朗普外貌的模型出現在TikTok標誌下。（Reuters）

其次，目前尚不清楚美國版TikTok將如何與其他地方、由字節跳動擁有的TikTok互動；最後，即使中國政府在出口先進技術問題上「開綠燈」，字節跳動作為私人企業，任何協議都須先獲董事會的批准，才能推進交易行動。