美媒：甲骨文等企業擬確保TikTok在美國繼續運作

中美兩國經貿代表團9月14日一連兩天在西班牙舉行會談後，雙方就TikTok的控制權達成框架協議。有美媒報道，多間企業組成財團確保TikTok在美國可以繼續運作，當中包括甲骨文（Oracle）。



路透社引述哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，假如中美就TikTok達成框架協議，甲骨文等企業組成的財團將會確保TikTok維持在美國運作。報道並沒提及實際架構規模，只稱會涉及多間企業；白宮、甲骨文、TikTok、中國駐華盛頓大使館則暫時未有回應報道，而假如成事，則仍需要等待由共和黨控制的國會通過。

TikTok母公司字節跳動與曾美國公司甲骨文達成協議，併購TikTok美國業務。（Reuters）

中美經貿官員同日較早時表示，雙方就轉讓TikTok至美國控制一事達成框架共識，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）19日將與中國國家主席習近平通話時確認協議。

美國財長貝森特（Scott Bessent）貝森特在會面後表示，華府的「不賣就禁」令在17日屆滿，美國威脅關閉TikTok，促使中國談判代表達成協議。他稱有關協議的商業條款將維護美國的國家安全利益，以及該應用程式的「中國特色」，並可能視乎情況再次延長該命令90天。

新華社此前報道，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰，以及與美方牽頭人、美國財政部長貝森特、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在西班牙馬德里舉行會談，就雙方關注的經貿問題進行了坦誠、深入、富有建設性的溝通，就以合作方式妥善解決TikTok相關問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。