中美就TikTok達共識：傳美方將持股80%　學者料維持現有經營模式

中美兩國經貿代表團9月14日起，一連兩天在西班牙馬德里舉行經貿談判，雙方就字節跳動旗下社交平台TikTok的去留問題達基本框架共識。外媒引述消息人士報道，預計將由甲骨文（Orcale）等美國企業持有約80%的TikTok股份，其餘股份歸字節跳動，以符合美國「不賣就禁」法律規定。有學者分析，TikTok未來很可能採取股權與控制權分離、同股不同權的架構，將字節跳動拆分成中國、美國、國際三部份，股權架構各不同。



中美兩國達成基本框架共識，但外界也留意到兩方說法的一些分別，一方面，按照美國財政部長貝森特（Scott Bessent）所稱，TikTok將轉為美國所有，只待兩國領導人最後確定；但另一方面，北京雖稱達成框架共識，卻不提所有權轉讓問題，也沒有披露任何細節。

中美馬德里貿易談判前夕，美國財政貝森特（Scott Bessent）9月15日宣布，兩國已就TikTok協議的框架達成一致；將由美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平周五通話時作最終敲定。(Reuters)

潛在TikTok美國買家擬持股80%：

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述了解談判的消息人士指，若中美確定協議，包括甲骨文在內的美國財團將負責TikTok在美國的營運。惟目前尚不清楚字節跳動等中方企業在多大程度上參與，以及誰將控制TikTok強大的推薦演算法。

另據彭博社引述消息人士，潛在買家由甲骨文、銀湖資本（Silver Lake）和安德森霍洛維茨基金（Andreessen Horowitz）組成。字節跳動持股將削減至不到20%，以滿足美國於2024年通過的TikTok「不賣就禁」法規。

學者：中美或同股不同權 維持現有經營模式

香港中通社引述中國（深圳）綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所執行所長余淩曲表示，TikTok談判難度小於貿易問題，率先取得中美談判共識。存在中美均可獲益的解決方案，既可推動中企全球化布局和投資多元化，有助中方技術管制和應對美國制裁，也可滿足美國數據不出境等安全需求，中美或因此相向而行促成本次共識。

余淩曲表示：「TikTok協議或涉及三個相對獨立的核心問題，即股權與控制權、中國技術出口管制、數據出入境。」

2025年4月2日，美國加州卡爾弗城（Culver City），中國社交平台TikTok在當地的辦公室。（Reuters）

他分析，按照中美能達成一致的方向，TikTok未來很可能採取股權與控制權分離、同股不同權的架構，將字節跳動拆分成中國、美國、國際三部分，股權架構各不同。

美國部份由美國產業集團和資管機構投資佔比大於50%，營運決策和業務發展則統一由中國創始團隊規管，維持現有經營模式。