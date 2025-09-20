以軍稱將在加沙城動用前所未有武力　促居民向南撤離

以色列國防軍9月19日（周五）警告稱，將在加沙城（Gaza City）展開「前所未有的軍事行動」，同時呼籲居民立即向南撤離，並宣布關閉48小時前設立的一條臨時撤離路線。



據法國媒體報道，以軍阿拉伯語發言人阿德拉伊（Avichay Adraee）19日在社交平台X上發布聲明指：「從現在起，薩拉赫丁大道南行方向已被關閉。以色列國防軍將繼續對哈馬斯及其他恐怖組織展開前所未有的軍事打擊。」

他補充說，目前南行唯一通道是沿海的拉希德街，並敦促民眾抓住機會，加入已向南撤離的數十萬市民的行列，前往人道主義安全區。

2025年9月19日，在加沙走廊中部，巴勒斯坦人因以色列的軍事行動而逃離加沙北部，流離失所的民眾持續向南遷移。（Reuters）

以色列17日（周三）宣布開放一條「臨時」通道，允許加沙城居民在48小時內通過薩拉赫丁大道撤離，以躲避持續升級的地面攻勢與空中轟炸。該路段是加沙地帶貫穿南北的主要交通幹道。

聯合國本周一項調查報告指控以色列在加沙地帶實施「種族滅絕」，並點名總理內坦亞胡（Benjamin Netanyahu）及其他高級官員「煽動此罪行」。以色列方面堅決否認，稱相關結論「歪曲事實，毫無依據」。

法國媒體星期四拍攝的拉希德街影像顯示，大量巴勒斯坦民眾步行或乘坐堆滿家當的車輛，艱難南下。

星期五，在加沙城西部一處臨時避難區，流離失所的巴勒斯坦人巴魯德描述道：「這裏的炮火持續不斷，密集得令人窒息。」

2025年9月19日，加沙城，面對以色列的軍事行動，一名女孩站在嬰兒車旁邊，兩個孩子坐在嬰兒車，流離失所的巴勒斯坦人準備撤離，此前以色列軍隊命令加沙城居民撤離到南部。（Reuters）

35歲的他通過電話告訴記者：「我們的生活只剩下爆炸和危險。我們失去了全部——生命、未來、安全感。我連交通費都拿不出，又怎麼撤離？」

49歲的哈塔卜說，她與七個孩子仍住在加沙城西部的帳篷中。「我們家被炸毀後就無處可去了。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

