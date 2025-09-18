以色列財長笑談加沙是「房地產寶藏」　稱正與特朗普磋商計劃

據《以色列時報》（Times of Israel）9月17日報道，以色列極右財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）當地時間周三宣稱，加沙地帶是一個潛在的「房地產寶藏」（real estate bonanza），他正在與美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府就戰後如何瓜分該地區進行談判。



綜合外媒報道，斯莫特里奇17日在特拉維夫（Tel Aviv）舉行的一次地產會議上，這名以極右翼部長笑着談及該計劃：「我已經開始與美國人談判了。我不是開玩笑。我和他們進行了一次嚴肅的談話。」

斯莫特里奇聲稱，以色列已經為這場戰爭投入了大量資金，必須考慮如何按比例劃分土地，他表示：「我們（以色列）的訴求並不多，我們已經完成拆除階段......接下來就該着手建設了。」

斯莫特里奇進一步透露，他認為此舉在經濟上是可行的，並且「性價比極高」，他補充指：「有一份由最專業人士擬定的商業計劃，現已呈至（美國）總統特朗普的辦公桌上。」

美國白宮及國務院官員尚未對此事作出即時回應。以媒稱，斯莫特里奇的言論再次明確表明，其意圖將加沙地帶納入以色列領土。

斯莫特里奇今年7月，在以色列國會一場名為「加沙海濱長廊—從願景到現實」的會議上宣稱：「我們獲得美國總統特朗普的支持，把加沙地帶變成一個繁榮地帶，一個擁有就業機會的度假小鎮。」

當時他還強調：「我們將佔領加沙，並使其成為以色列不可分割的一部份。」

左圖：2023年1月8日，以色列財長斯莫特里奇在耶路撒冷舉行的記者會上發表講話。右圖：2025年9月11日，美國馬里蘭州，總統特朗普在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前的一刻。（Reuters）

以色列媒體Ynet指出，斯莫特里奇的言論，是以色列官方首次確認該提案正處於商議階段。

這項計劃與特朗普早些時候提出的一項「接管加沙」計劃相似。當時剛重返白宮不久的特朗普，在與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面後宣布，他希望美國接管加沙地帶，並在將巴勒斯坦人安置到其他國家後重新開發該地區，他有意將加沙地帶打造成「中東的Riviera（海濱度假勝地）」。

當被問到「美國憑甚麼接管一片主權領土」時，特朗普沒有正面作答，只是稱他確實有意長期擁有加沙地帶，並稱「這將給中東部份地區、甚至整個中東地區帶來巨大的穩定」。

特朗普的這一計劃遭到國際社會的強烈抵制譴責，也受到不少美國兩黨官員的反對。特朗普本人在最初發表評論後，也不再過多提及此類計劃。

圖為2025年9月16日，以色列與加沙邊境附近的以色列士兵、戰車和裝甲運兵車。（Reuters）

不過，有美媒注意到，這一提案顯然並未完全擱置。《華盛頓郵報》9月初稱，特朗普政府及其「國際合作夥伴」正討論在加沙廢墟上打造「中東Riviera」。據特朗普政府內部流傳的一份有關加沙地帶的戰後重建方案，美國的設想以「接管加沙」為藍本，計劃由美國控制加沙至少10年，把其打造成「旅遊勝地以及高科技製造和技術中心」。

《華盛頓郵報》看到的一份38頁綱要文件顯示，未來負責管理加沙的機構將被命名為「加沙重建、經濟加速與轉型信託」（GREAT Trust），這項正在審議的計劃尚未得到明確批准。

重建期間，當地超過200萬巴勒斯坦人需要「暫時遷移」，方式包括「自願」移居他國，或被安置在加沙境內一片受限制的區域。每名「自願」離開的巴勒斯坦人將獲得5000美元（約3.8萬港元）的現金，以及四年的租金補貼和一年糧食補貼。

此外，根據有關方案，加沙的土地所有者將獲得由託管機構提供的「數字代幣」，用於資助其在其他地區開啟新生活，或者在加沙重建後兌換其境內「人工智能驅動智能城市」的一套住房。

巴勒斯坦媒體強烈譴責美國的加沙戰後方案，稱這是將加沙變成「美國殖民地」的陰謀，也是對巴勒斯坦人民權利的「公然踐踏」。

2025年8月21日， 多名巴勒斯坦兒童在加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的一間慈善廚房等待領取食物。（Reuters）

以色列《國土報》（Haaretz）還指出，這份規劃勾勒出了迄今為止最清晰的所謂「戰後願景」，但它只會證實人們的懷疑：美國政府只專注於「虛無縹緲」的經濟措施，卻對巴勒斯坦人民的福祉和當地現實情況漠不關心。

據加沙地帶衞生部門17日發布的數據，過去24小時內，以色列軍隊在加沙地帶的軍事行動造成至少98人死亡、385人受傷。自2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以軍行動已造成超過6萬名巴勒斯坦人死亡、逾16萬人受傷。

本文獲《觀察者網》授權轉載，原文由阮佳琪撰寫

