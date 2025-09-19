日本東京推官方姻緣APP一年　撮合近300對情侶

全球不少地方都面對結婚率下降的問題，因此各地都想盡方法刺激民眾「拉埋天窗」。其中在日本東京，政府就推出官方姻緣應用程式，面世一年後，至今已經撮合近300對情侶。



日本電視台（NTV）9月19日報道，東京都政府在2024年9月推出名為「TOKYO縁結び」（東京結緣）的應用程式，截至今年9月9日，一共有大約2.5萬人參加，當中有216對情侶正認真交往，另外有80對情侶更成為夫婦。

都政府有關計劃負責人表示，由行政部門提供配對，為從未使用過類似服務的人士帶來安心感，踏出求姻緣的第一步；而當局將來會舉辦不同類型主顯的結婚大作戰活動。

圖為東京都政府推出的「TOKYO縁結び」月老程式。（NTV 截圖）

該款APP的對象只限在東京都居住、上學或工作的18歲以上人士，他們需要支付1.1萬日圓的登記費，並需要提出單身證明。

登記用戶需要就價值觀等回答問題，再經過人工智能（AI）分析及配對，假如他們以結婚為前提而發展關係，就需要退會。