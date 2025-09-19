歐盟多個成員國無意向中印加徵關稅　或改為加快淘汰俄羅斯天然氣

歐盟正計劃採取措施加快淘汰俄羅斯液化天然氣，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前就呼籲歐盟在遏制莫斯科能源貿易方面採取更多行動。



知情人士透露，歐洲委員會正在考慮在其新的制裁方案中加入條款，於2027年底計劃實施期限之前便將所有俄羅斯液化天然氣淘汰。彭博較早前報道，歐盟最早將在周五（9月19日）提出其新的制裁措施。

要求匿名的知情人士說，歐盟還在權衡通過修訂所謂的「RePowerEU」計劃來加快淘汰俄羅斯液化天然氣進口。這個計劃旨在結束對莫斯科能源的依賴。

俄羅斯天然氣公司Gazprom在聖彼得堡的標誌。（Reuters）

委員會發言人伊特科寧（Anna-Kaisa Itkonen）表示：「自從我們在2022年提出『RePowerEU』計劃以來，我們就一直在說，淘汰俄羅斯能源越早越好。」

華府呼籲歐洲以更快的速度減少對俄羅斯燃料的進口，並向盟友施壓，要求他們就中國與印度購買俄油而對它們徵收高達100%的關稅。

美國總統特朗普敦促歐盟官員對中國產品徵收高達100%的關稅，以此作為向俄羅斯總統普京施壓的策略的一部分。(Reuters)

特朗普一直要求歐洲採取更多措施打擊俄羅斯能源收入，以此作為其加大對莫斯科施壓的條件。

知情人士稱，許多歐盟國家不願意對中印徵收關稅，因此委員會的關注點正在轉向針對俄羅斯液化天然氣。

美國天然氣：圖為路透社在2022年5月19日製作的圖片，顯示一架液化天然氣載運船的模型，背景為美國星條旗。（Reuters）

全球天然氣市場預計將在明年下半年開始轉向供過於求，這將降低淘汰俄羅斯天然氣可能令歐洲供應承壓並引發價格飆升的風險。這將成為歐盟決定新淘汰日期的關鍵因素。

美國多次表示有興趣向歐洲供應更多液化天然氣，尤其是在未來幾年料將有更多生產設施投產的情況下。近年來，歐盟每年從美國進口約500億立方米液化天然氣，目前約有十幾個歐盟國家已經建成相關基礎設施。

根據最近達成的歐盟—美國貿易協議，歐盟承諾在未來三年內購買價值7500億美元的美國能源，而購買更多美國液化天然氣正是這一承諾的核心內容之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載

