衝突追蹤組織：以色列3月襲擊加沙以來　每殺16人就有15個是平民

英媒9月19日引用獨立組織「武裝衝突地點和事件數據」（ACLED）數據，表示自3月以色列軍隊對加沙發動攻勢以來，每16個被殺的巴勒斯坦人中，就有15人是平民。



《衛報》報道，受到西方政府和聯合國支持的ACLED研究人員，在6個月內追蹤了以軍、可靠的當地和國際媒體、哈馬斯等消息來源，有關哈馬斯及其盟軍在加沙的損失報道。

2025年9月17日，獨立組織「武裝衝突地點和事件數據」（ACLED）發布報據，表示自今年3月以色列軍隊對加沙發動攻勢以來，每16個被殺的巴勒斯坦人中，就有15人是平民。（acleddata.com）

ACLED報告顯示，平民死亡率是衝突期間記錄的最高值之​​一。自3月18日以來，以色列聲稱已殺死2100多名人員。但ACLED數據顯示，實際數字接近1100人，其中包括哈馬斯的政治人物以及其他團體的戰士。

報告也指出，沒有證據表明哈馬斯如以色列指控的那樣，「系統性地竊取」聯合國對加沙的援助物資。但一些小型非政府組織分發的援助可能被哈馬斯挪用。報告反過來也指責以色列在援助分配方面「製造了混亂和暴力」。

以色列軍隊週二（9月16日）黎明前對加沙城發動地面攻勢後，以軍坦克週三在加沙地帶邊界集結。(Reuters)

《衛報》引述以色列高級軍官上週透露，保護平民與「快速軍事行動的要求」之間存在「緊張關係」。