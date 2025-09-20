小泉進次郎競選自民黨總裁　誓推動加薪：5年後平均年薪增100萬円

日本農林水產大臣小泉進次郎9月20日上午召開記者會，宣布參加自民黨總裁選舉，並承諾優先聚焦經濟議題，強調以提高工資和生產力以應對通貨膨脹。



首相石破茂本月決定辭職後，小泉進次郎和前經濟安全保障擔當相高市早苗等人計劃競選黨內總裁。考慮到參院選舉慘敗和黨內分裂現狀，小泉表達為黨團重整旗鼓的決心，提出廣泛呼籲政策磋商、以便與在野黨攜手合作。

2025年9月20日，日本東京，日本首相候選人、農林水產大臣小泉進次郎宣布競選自民黨黨魁。（Reuters）

至於經濟對策，小泉還向臨時國會提交2025年度補充預算案。他說：「在牢記財政紀律的必要性的同時，我們可以利用通貨膨脹帶來的稅收增加來資助實現經濟成長的政策。」並承諾，一旦當選將大幅削減汽油稅，增加家庭免稅額，並採取措施到2030財政年度將平均工資提高100萬日圓（約5.2萬港元）。還將增加政府對企業資本支出的支持，以提升日本的製造業產能。

小泉舉出外國人非法就業及過度旅遊等問題，提出強化外國人政策的指揮塔功能。他稱將沿襲現任首相的方針，確保充足預算並在2026年度設立防災廳。

小泉進次郎（左；Getty）高市早苗（右，Reuters）

小泉提出要營造良好的風氣環境，讓類似自民黨派系收回扣事件的「政治與金錢」問題不再重演。他還表示將貫徹政治資金的透明化，「要把黨團結一致，讓政治向前邁進」。

對於若就任首相是否繼續參拜靖國神社，他回答「會妥善判斷」。