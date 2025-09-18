自民黨總裁選舉　日媒民調：小泉進次郎支持率領先　高市早苗緊隨

日本時事通訊社9月一項民調顯示，對即將舉行的執政自民黨總裁選舉，受訪者中最多人認為44歲農林水產大臣小泉進次郎最適合擔任自民黨下任總裁，其次是64歲自民黨前經濟安全保障擔當大臣高市早苗。



調查在全國訪問約2000名18歲或以上人士。

結果顯示小泉進次郎以23.8%支持率位居首位，緊隨其後的是高市早苗，支持率為21%。內閣官房長官林芳正（64歲）和自民黨前幹事長茂木敏充（69歲）以5.9%的得票率並列第三。

2024年9月14日，日本東京，圖為小泉進次郎在辯論時舉標語發表講話。（Getty）

在自民黨支持者中，小泉進次郎的支持率仍領先，為31.8%；高市早苗則為19.7%；排名第三的是茂木敏充，支持率為11.1%；第四名是林芳正，支持率為7.6%。

自民黨前經濟安全保障擔當大臣高市早苗。(Reuters)

日本自民黨9月9日召開總務委員會會議，決定採用「全體投票」方式選出黨總裁接替近日辭職的石破茂，屆時全國黨員與黨友均可參與投票。

投票預計於10月4日舉行，選舉結果於22日公布。