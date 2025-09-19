日本防衛省專家提出引入核潛艇　撤銷轉移具殺傷力武器限制

日本傳媒報道，日本防衛省的專家提出引入核動力潛艇，以提升震懾力，當局正全面考慮有關建議。



《產經新聞》9月19日報道，日本防衛省專家小組當天舉行研究提升防衛力的會議，會上提出引入航行能力高於現有款式的核動力潛艇，而核動力潛艇就成為重點，指此舉不但大幅增加震懾力，同時亦可搭載可以發射長程導彈的艦用垂直發射系統（VLS）。

小組專家認為，引入核動力潛艇可以充分利用新一代動力，無需受到傳統規則束縛。

報道指防衛省正全面考慮有關建議，同時有意加快修目的的國防計劃，該份總值43萬億日圓5年計劃為期5年，原定在2027年（令和9年）屆滿。

「迅鯨」號：日本海上自衛隊潛艇「迅鯨」號2024年3月8日入役，它被部署於神奈川縣橫須賀市的橫須賀基地。交付儀式和自衛艦旗授予儀式2024年3月8日在神戶市兵庫區的三菱重工業公司神戶造船所舉行。（X/Twitter@JMSDF_PAO）

他們同時指出，日本政府將2027年的防衛開支設於GDP2%的目標是展示國家的意志，同時呼籲各界討論增加開支的可能，以進一步提升防衛力。

報道提到，目前日本只容許轉讓用於救助、運輸、警戒、監視及掃雷用途的防衛裝備，該小組指出有需要擴大轉移方式，當中包括考慮在友好國家受到其他國家威脅時，撤銷轉移具殺傷力武器的限制。

圖為美軍核動力潛艇密蘇里號（USS Missouri，SSN-780）（Wikipedia圖片）

小組專家亦對日本國內的防衛企業的憂慮，直言如果只靠日本自身的財力，難以推動自主研究和發展，因此提出考慮整合企業及引入國營軍需工廠等。