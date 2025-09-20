印度科技業協會：美國H-1B簽證費用上升　或擾亂印IT行業運作

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月19日在白宮簽署文告，將H-1B簽證的費用大幅增至每年10萬美元（約78萬港元）。印度科技產業協會Nasscom於9月20日表示，H-1B簽證費用上升，或會擾亂印度科技服務公司在全球的業務運作，因這些公司仰賴派遣技術專業人才到美國工作。



路透社報道，Nasscom表示H-1B費用調整的政策將影響印度國民，並擾亂印度科技服務公司在岸項目進行的連續性。Nasscom稱，新政策僅給予一日緩衝期，給「全球企業、專業人士及學生都帶來重大不確定性」。

圖為2025年9月19日，特朗普在白宮簽署多項行政命令，當中包括推出金卡簽證。（Reuters）

Nasscom亦指，新政策可能對美國創新生態系統和全球就業市場產生「連鎖反應」，並稱對企業而言，「需因應額外成本進行調整」。

2024年1月10日，美國內華達州拉斯維加斯，2024電子消費展上，圖為美國科技巨頭谷歌（Google）的標誌。（Reuters）

H-1B簽證計劃旨在為企業填補高技能職位空缺，美國亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、谷歌（Google）和微軟（Microsoft）等大型企業聘用的大量外國人才都使用此簽證計劃。

該計劃每年有6.5萬個配額，並為持有碩士或更高學歷人士提供額外2萬個配額，在2025年上半年，亞馬遜就有超過1萬份H-1B簽證申請獲批；微軟及Facebook母公司Meta平台則分別有逾5000個獲批准的申請。