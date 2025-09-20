特朗普簽署文告　提升美國H-1B簽證費至10萬美元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月19日在白宮簽署文告，將H-1B簽證的費用大幅增至每年10萬美元，料此舉可能對極度倚賴中國及印度人才的美國科技業帶來打擊。



《衛報》19日報道，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在白宮出席特朗普的簽署多項行政命令的活動時表示，華府已向所有大企業談過，對方都同意將H-1B簽證費用增至每年10萬美元的計劃。

圖為2025年9月19日，美國總統特朗普及商務部長盧特尼克在白宮舉行「特朗普金卡」的行政命令簽署活動。（Reuters）

盧特尼克稱，如果企業要培訓一個人，就應該培訓美國一流大學的應屆畢業生。他強調應培訓美國人，並停止引入外援搶飯碗。

特朗普在競選期間曾獲美國科技業界「課金」數以百萬計美元，而且該業界比美國經濟其他界別更加倚賴H-1B簽證人士。根據華府數據顯示，H-1B簽證人士引入工程師、醫護人員及教師等專業人士，但與電腦相關的人士則佔該簽證計劃約三分二。

H-1B簽證每年有6.5萬個配額，並為持有碩士或更高學歷人士提供額外2萬個配額，在2025年上半年，亞馬遜就有超過1萬份H-1B簽證申請獲批；微軟（Microsoft）及Facebook母公司Meta平台則分別有逾5000個獲批准的申請。

全球首富馬斯克本身曾是H-1B簽證持有人。圖為2025年5月30日，他在白宮橢圓形辦公室出席總統特朗普的記者會。（Reuters）

不過有意見認為該簽證壓低薪金，並排除同樣勝任工作的美國人；而支持者、包括曾持有同一簽證的Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）則指出，H-1B簽證將人才帶到美國，令企業保持競爭力。