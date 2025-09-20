特朗普大幅提高H-1B簽證費用　美移民律師：或導致企業將工作外判

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月19日在白宮簽署文告，將H-1B簽證的費用大幅增至每年10萬美元（約77.7萬港元），這將大幅提高外國工人在美國就業的成本。對此，美國移民律師表示，簽證成本的增加或會迫使企業將工作外包到海外，而非將員工引進美國。



據美媒KRON4報道，H-1B簽證計劃旨在為美國亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、谷歌（Google）和微軟（Microsoft）等大型企業填補高技能職位空缺。加州擁有全美最多的H-1B簽證持有者，這項變革對該州經濟的影響尤為深遠。

圖為2025年9月19日，美國總統特朗普及商務部長盧特尼克在白宮舉行「特朗普金卡」的行政命令簽署活動，並規定H-1B簽證需繳納10萬美元的費用。（Reuters）

H-1B計劃的批評者認為，該計劃允許企業支付低於美國員工的薪資，而減少簽證數量可能會促使僱主僱用更多本土勞工。然而，曾在科技業工作的移民律師拉莫斯（Gabriel Espinosa-Ramos）認為，情況可能恰恰相反——企業反而會選擇將工作外判。

拉莫斯說，「我擔憂的是，僱主可能會認為，如果缺乏那種思維多元化的組合，他們或許會將原本打算引進的職位轉移至海外，這實質上意味着美國本地工作機會的流失。」

圖為2025年9月19日，特朗普在白宮簽署多項行政命令，當中包括推出金卡簽證。（Reuters）

目前，美國每年大約發放8.5萬份H-1B簽證，通常是透過抽籤方式。拉莫斯強調，雖然H-1B簽證是吸引國際人才的最常見方式，但還有其他選擇，例如O-1簽證，可以為那些受費用上漲影響的人提供替代方案。

拉莫斯指「我只是不想讓人們因此失去希望，認為『這是他們唯一的出路』，其實還有其他出路。」