荷蘭海牙反移民遊行有人燒警車　警方出動水炮驅散30人被捕｜有片

路透社9月20日引述荷蘭政府報道，當地警方在海牙（Hague）使用催淚彈和水砲驅散反移民的暴力示威者，並拘捕30人。



網上傳出示威現場的影片：

據報道，兩名警察受傷。警方正審視閉路電視錄像，不排除在未來數日還會逮捕更多人。

報道指，距離全國大選僅剩一個多月，數千人參加由一名右翼活動人士組織的抗議活動，要求政府實施更嚴格的移民政策並嚴厲打擊尋求庇護者。

據荷蘭國家廣播公司（NOS）的畫面顯示，大批示威者與警方發生激烈衝突，其中許多人揮舞荷蘭國旗以及與極右翼團體的旗幟。有示威者向警方投擲石頭和瓶子。

報道指有一輛警車被焚燒，一群示威者短暫封鎖了示威地點附近的一條高速公路。

根據當地媒體報道，示威者還砸碎了中左翼政黨D66總部的幾扇窗戶，該黨在許多極右翼人士看來是一個服務於進步精英的政黨。

D66黨魁傑滕（Rob Jetten）在社交平台X上表示，辦公室內部破壞嚴重。

傑滕指：「如果你認為可以恐嚇我們，那你可真倒楣。我們絕不會讓極端主義暴徒奪走我們美麗的國家。」

反移民民粹主義政客懷爾德斯（Geert Wilders）曾贏得荷蘭上屆大選，並在10月29日投票前進行的多個民調中保持領先地位。他據報曾受邀在示威活動中發言，但並未出席。

相反，他在社交平台X譴責這場暴力行為，稱對警察使用武力「完全不可接受」，並稱涉事人員是「白痴」。