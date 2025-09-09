荷蘭實現「四天工作週」！工時全歐洲最短　主要原因竟是為了她們

忘了工時40吧！疫情後全球各國員工回歸辦公室，歐美上班族吹起「遠距工作」運動，享受彈性工作帶來的自由，但荷蘭卻已經悄悄實現了週休3日的夢想，而且主要原因，竟然是因為「女性」進入職場。



美國商業雜誌《財星》報導，根據歐洲統計局（Eurostat）的數據，2024年荷蘭20至64歲的勞工平均每週工作僅32.1小時，也就是「每週工作4天」、「週休3日」。

荷蘭已經悄悄實現了週休3日的夢想。（示意圖，alix-greenman/unsplash）

荷蘭短工時工作週的比例在歐洲位居榜首，其次是奧地利、德國和丹麥，每週工時都在34小時左右。

相較之下，根據蓋洛普（Gallup）的一項民意調查，2024年美國全職勞工平均每週工作達42.9小時，略低於2019年的44.1小時。不只是北美，根據歐洲統計局的數據，去年超過三分之一的歐盟受僱者每週工作都是近40至45小時。

荷蘭短工時工作週的比例在歐洲位居榜首。（示意圖，bart-ros/unsplash）

報導提到，荷蘭人悄悄轉型「四天工作週」的主要原因是「女性」。

在女性進入職場後，一切都變得不一樣了，荷蘭過去以男性為中心的勞動模式，男性是家庭唯一的經濟支柱，每週工時較長，與美國傳統的40小時工作週更為相似，這情況自1980年代開始改變，當時女性開始以兼職身分加入勞動市場。

女性的勞動參與，在接下來幾十年改變了家庭收入結構和國家的稅收法規，荷蘭採用「一又二分之一」（one-and-a-half）的收入模式，即一位家長全職工作，另一位兼職，在減免繳稅、社會福利的支持下，受到社會接受。報導分析，這種文化變革不僅使家庭受益，也幫助更多人留在勞動市場。

根據世界銀行（TheWorldBank）的數據，1991年，當越來越多女性在荷蘭投入兼職工作時，荷蘭的失業率為7.3%，10年後，數字大幅下降至2.1%，並自2018年以來，失業率一直保持在穩定較低的水平，目前僅為3.6%。

相關文章：「印度Bill Gates」倡年輕人每周打工70小時 商界：愛拼才會贏

+ 17

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】