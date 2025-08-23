荷蘭內閣對以色列政策現分歧　外長宣布辭職

荷蘭外交部長費爾德坎普（Caspar Veldkamp）宣布辭職，緣由是他尋求對以色列採取制裁，遭到內閣同僚反對。



費爾德坎普周五（8月22日）在內閣會議後對媒體記者說，他發現「自己無法採取足夠有意義的追加措施加大對以色列施壓」，將正式遞交辭呈。他同時強調，荷蘭在推動加沙地帶和約旦河西岸相關政策上一直遭遇來自內閣內部的阻力。

新華社報道，費爾德坎普日前在提交議會的一封信中建議，禁止從以色列在其所佔巴勒斯坦領土上非法建設的猶太定居點進口產品。但批評者稱這一舉動事先未與內閣同僚協調，執政聯盟中的自由民主人民黨和農民黨抵制這一建議。

圖為2025年6月24日，荷蘭外交部長費爾德坎普（Caspar Veldkamp）在海牙出席北約峰會期間接受訪問。（Getty Images）

費爾德坎普周四（21日）和英國、法國、意大利等20多國外長以及歐盟外交與安全政策高級代表發表聯合聲明，強烈譴責以色列批准在約旦河西岸「E1區」建造3400多套定居點住房的計劃。

他7月28日宣布將以色列兩名極右翼部長列為「不受歡迎的人」，禁止他們入境，理由是兩人「多次煽動對巴勒斯坦平民的暴力行為，持續鼓吹非法定居點擴張，並公開呼籲在加沙地帶實施種族清洗」。

以色列極右翼國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）遭荷蘭禁止入境。 （Getty Images）

費爾德坎普離職給本已脆弱的荷蘭政府增添新的不確定性。極右翼政黨自由黨6月3日因難民庇護政策問題退出執政聯盟，使內閣進入看守狀態。荷蘭將於10月29日舉行眾議院選舉。

