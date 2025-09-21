稱因過度政治化　特朗普政府取消美國食品安全調查

特朗普政府星期六（9月20日）宣布，將取消一項已持續30年的美國年度食品不安全調查，理由是這項調查「過於政治化」。



法媒報道，美國農業部在一份聲明中說：「在審查評估相關項目和經濟報告後，農業部將停止發布未來的《家庭食品安全報告》（Household Food Security Reports）。」

農業部稱，這份報告「已過度政治化，經進一步審查，發現其並非農業部工作所必需」。

此前，特朗普及國會共和黨人今年通過了美國食品援助計劃（SNAP）的重大改革。獨立分析人士指出，此舉可能導致數百萬美國人失去相關福利。

2023年的報告顯示，美國13.5%的家庭面臨食品不安全問題，為自2014年以來的最高水平。

2025年9月19日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

農業部在聲明中批評這項調查的數據收集方式，稱「用於收集數據的問題完全主觀，無法準確反映實際的食品安全狀況」。

聲明稱：「這些數據充滿偏差，旨在構建一個與現實不符的敘事。實際上，在特朗普政府下，我們正經歷貧困率下降、工資增長和就業增加的趨勢。」

今年以來，美國官方經濟數據顯示經濟增長放緩，就業市場趨緊。特朗普則否認這些數據的準確性，並已解僱勞工部統計局局長。

特朗普提名右翼經濟學家安東尼（E.J. Antoni）接替這個職位，他長期撰寫支持共和黨和特朗普政策的評論文章。

本文獲《聯合早報》授權轉載

