特朗普公開要求司法部起訴政敵　點名加州參議員及紐約州總檢察長

美國總統特朗普（Donald Reump，又譯川普）周六（9月20日）在社交媒體上公開敦促司法部對他的政敵採取行動，批評人士認為特朗普又一次破壞司法機構的獨立性。



法媒報道，在一則社交媒體貼文中，特朗普直接點名「帕姆」（Pam），即司法部長邦迪（Pam Bondi），並對司法部未對加州參議員希夫（Adam Schiff）和紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）採取法律行動表示憤怒。這兩人均為民主黨人。

特朗普的親密盟友、聯邦住房金融局局長普爾特（Bill Pulte）此前曾指控希夫和詹樂霞等人偽造房貸申請文件。

特朗普寫道：「我們不能再拖了，這正在毀掉我們的聲譽和公信力。」

就在前一天，特朗普解僱了負責調查詹樂霞案的聯邦檢察官希伯特（Erik Siebert）。據報道，這名檢察官此前曾堅持認為證據不足，無法對詹樂霞提起抵押貸款欺詐指控。

圖為2023年10月2日，特朗普就他及其家族企業涉嫌虛報資產案接受審。紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James）於出庭前發表講話。（Reuters）

特朗普周六說：「是我開除了他，而且這案子很有戲，許多律師和法律評論人士都這麼認為。」

希夫和詹樂霞近年來多次與特朗普發生激烈衝突，並主導過多項特朗普所稱為「政治獵巫」的調查。

在特朗普第一任期內，時任眾議員的希夫曾領導對其的首次彈劾案，指控他向烏克蘭施壓干預2020年大選。此案最終遭參議院否決。2021年，特朗普因涉嫌「煽動叛亂」再次被眾議院彈劾，亦在參議院被判無罪。

2025年4月7日，美國華盛頓，民主黨參議員希夫（Adam Schiff）出席由眾議院和參議院民主黨人組織的聽證會，聽證會內容涉及特朗普政府對司法部的態度，以及他對那些處理他不喜歡的案件的律師事務所的態度。（Reuters）

特朗普周六寫道：「他們彈劾我兩次，還起訴我（五次！），全都是空穴來風。正義必須立刻得到伸張！！」

本文獲《聯合早報》授權轉載

