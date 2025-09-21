Jon Stewart撐Jimmy Kimmel　扮跪低諷特朗普打壓言論自由｜有片

美國著名深夜脫口秀主持人Jimmy Kimmel因就特朗普（Donald Trump，又譯川普）總統盟友、右翼評論員柯克（Charlie Kirk）被刺殺發表爭議言論，節目遭到無限期停播。另一位知名主持人Jon Stewart9月18日（周四）誠惶誠恐地與他的團隊在其Daily Show節目中回應事件。Jon Stewart與其他主持人都戴上象徵MAGA（讓美國再次偉大）的紅色領帶，並煞有介事地指特朗普「當然」沒有打壓言論自由。



Jon Stewart在最新一集節目中回應Jimmy Kimmel節目被停播：

據《紐約郵報》報道，Jon Stewart明顯是有備而來。節目開首就播出廣播：「來自喜劇中心（Comedy Central）。這是獲得政府批准的全新《每日秀》，由既愛國又聽話的主持人Jon Stewart主持。」

從畫面可見，Jon Stewart身穿深色西裝，繫上象徵MAGA的紅色領帶，與特朗普平時的標誌性裝扮相似。

62歲的Jon Stewart坐在金色背景幕布前，這顯然是向特朗普喜歡的金碧輝煌裝飾「致敬」。

Jon Stewart其後戰戰兢兢地說：「我們又有一集既好玩好笑、又符合政府規定的節目了。」Stewart一邊假裝緊張，一邊向現場觀眾開玩笑，試圖抑制他們的笑聲。

Jon Stewart其後向他的拍檔主持提問：「特朗普真的有如外界所說打壓言論自由嗎？」

一眾身穿西裝和系上MAGA紅色領帶的主持人齊聲回應：「當然不，美國人可以自由發表言論。任何對此提出質疑的人都是可笑的，哈-哈-哈。」

其後Jordan Klepper質問錢信伊為何只是系上了粉紅色的領帶，而不是MAGA紅，錢信伊無奈之下表示：「這是你遇到的第一位獨裁者嗎？」