特朗普：若阿富汗拒歸還空軍基地　將有不好事情發生

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前稱華府正尋求從塔利班手中奪回阿富汗巴格拉姆空軍基地（Bagram airbase）的控制權，塔利班官員其後表明拒絕美軍或重返阿富汗的想法。特朗普9月20日回應指，假如阿富汗不歸還該基地，就會有「壞事發生」。



路透社報道，特朗普在自家社交平台Truth Social發文，稱假如阿富汗不將巴格拉姆空軍基地歸還給興建它的美國，就會有不好的事情發生。

《華爾街日報》早前引述知情人士透露，特朗普政府官員與塔利班討論巴格拉姆空軍基地事宜，希望允許美軍將其作為反恐行動的出發點。

2021年7月5日，美軍撤離位於阿富汗喀布爾（Kabul）北部的巴格拉姆空軍基地（Bagram airbase）後，阿富汗國民軍在基地進行監視。（Getty Images）

塔利班高級外交官員Zakir Jalaly曾於18日在社交平台X表示：「阿富汗和美國需要相互接觸......但美國不能在阿富汗任何地方有軍事存在。歷史上，阿富汗人從未接受過軍事存在，這種可能性在多哈會談和協議期間被完全拒絕，但其他形式的交往之門已經打開。」

知情人士表示，特朗普宣布尋求重返該基地，是促成美國與塔利班關係正常化的更廣泛外交努力的一部分。

2025年9月19日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

一名美國官員稱，相關談判由美國人質談判代表特使博勒（Adam Boehler，又譯伯勒爾）牽頭，內容包括潛在的囚犯交換、可能的經濟協議以及安全方面的安排。談判還處於非常初步的階段，也沒有在短期內向巴格拉姆基地調動部隊的計劃。