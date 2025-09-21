伊朗：歐洲恢復制裁後　將暫停與國際原子能機構合作

伊朗最高國家安全委員會星期六（9月20日）說，英國、法國和德國重啟聯合國制裁將「事實上暫停」伊朗與聯合國核監督機構的合作。



法媒報道，伊朗最高國家安全委員會在一份電視聲明中說：「儘管伊朗外交部與國際原子能機構（IAEA）保持合作，並提出解決方案，但歐洲國家的行為將實際上中斷與該機構的合作。」

聯合國安理會星期五（19日）投票決定，恢復此前被凍結的制裁。此前，英、法、德三國啟動「快速恢復機制」，指責伊朗違反協議條款。

圖為2024年9月24日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在美國紐約的聯合國大會上發表講話。（Reuters）

這些聯合國制裁將於9月28日重新生效，除非伊朗能在未來一周內說服安理會撤回決定。

德黑蘭方面說，歐洲國家的決定破壞了伊朗與IAEA數月來的合作努力。

本月早些時候，伊朗與IAEA在開羅達成協議，允許恢復檢查伊朗的核設施。此前伊朗因以色列和美國在6月對其核設施發動襲擊而中止核查。

西方國家長期以來指責伊朗尋求擁有核武能力，伊朗對此予以否認。

德黑蘭方面同時批評IAEA未對美以兩國的襲擊行為進行譴責。

歐洲三國說，除非伊朗恢復與IAEA的全面合作並重啟與美國的核談判，否則不會推遲聯合國制裁重新生效的時間。

