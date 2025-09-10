伊朗與國際原子能機構就恢復合作達成協議

到訪埃及的伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）周二（9日）在埃及首都開羅宣布，伊朗與國際原子能機構（IAEA）達成協議，恢復雙方在伊朗核問題上的合作。



根據新華社，阿拉格齊當天與埃及外長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）以及國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）在開羅舉行聯合記者會。阿拉格齊在記者會上說，伊朗與國際原子能機構已同意在尊重伊朗主權和維護伊朗人民安全的前提下加強合作，並強調伊朗不會再次在核政策或核權利上妥協。

阿卜杜勒阿提說，埃及正致力於拉近歐洲國家與伊朗之間的立場。他表示，伊朗有意願重返有關其核項目的談判，但必須通過外交途徑解決問題，而不是依靠強權的傲慢。

格羅西當天在社交媒體發文說，國際原子能機構已與伊朗就恢復核查活動的具體方式達成一致。他發布與阿拉格齊在開羅共同簽署文件的照片，並稱「這是朝着正確方向邁出的重要一步」。

伊朗6月遭到以色列和美國空襲後，暫停與國際原子能機構的合作，該機構調查人員7月初離開伊朗。此後，國際原子能機構多次重申恢復核查的重要性，伊朗方面也表示將與該機構探討今後如何繼續合作。8月11日，國際原子能機構高級官員在雙方中斷合作後首次訪問伊朗。