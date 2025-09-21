遊日注意｜那霸市爆「蘋果病」　一周增12宗個案　孕婦感染恐流產

日本沖繩那霸市感染「傳染性紅斑症」（erythema infectiosum）個案激增，這個俗稱為「蘋果病」（香港稱「第五病」）具傳染性的疾病，在當地6間兒科醫院中一周內激增12宗個案，引起關注。當地衛生機構敦促市民通過勤洗手、戴口罩等措施，確保個人衛生以免感染。



綜合日媒報道，「蘋果病」由微小病毒B19（Parvovirus B19）引起，主要通過飛沫傳染，通常多見於幼童及學齡期兒童，病人臉頰會出現紅疹，面紅形似蘋果。倘若孕婦感染，可能導致流產、胎死腹中或胎兒畸形等病徵。

那霸市衛生機構表示，截至本月14日的一周之內，那霸市6家兒科醫療機構報告的個案數量為每間2宗，數量較之前一周增加0.67宗個案，超過日常水準，預料因疾病引起的疫情有蔓延風險，預警市民採取確保個人衛生的措施應對。

日本放送協會（NHK）引述國立健康危機管理研究機構數據指，全日本在6月22日之前的一周內，全國醫療機構通報的個案數量為每間2.53宗，創下1999年有統計以來的記錄。

2025年9月19日，日本沖繩，日本放送協會報道畫面，圖為一個寫有那霸市保健所文字的標誌。（NHK）

根據香港衛生署衛生防護中心資料顯示，第五病的潛伏期介乎4至20天，病人通常病徵輕微並會自行痊癒，一般不需要特定治療。治療通常作紓緩症狀之用，例如發燒、痕癢和關節腫痛。而孕婦、計劃懷孕的女士及其他高危人士，若曾與感染細小病毒B19的患者有近距離接觸，應向醫生求診，以便進一步治理。