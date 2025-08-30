遊日注意｜東橫INN現偽造住宿券　網上跳蚤市場流傳　多人中伏

大型商務酒店集團「東橫INN」在日本等地都相當受歡迎。但近日卻傳出其發行的免費住宿券出現偽造品。



日本警方表示，近日有民眾在日本二手網站購買2張住宿券，結果收到的是假貨，遭詐騙1萬5千日圓（約795元港幣）。對此，東橫INN呼籲民眾避免買賣住宿券，日本二手網站也宣布將禁止上架。

綜合《產經新聞》等日媒報道，愛媛縣一名49歲男子7月在二手交易平台龍頭「Mercari」上買了兩張東橫INN的免費住宿券，但他收到的物品卻是兩張塑膠卡，上方的日文有多處文法和拼字錯誤，條碼與標誌文字也略顯模糊，實際到東橫INN分店確認後被證實是假貨。所幸男子向Mercari說明情況後，最終獲得全額退款。

偽造住宿券在網路平台流竄 疑有多人受害

東橫INN表示，住宿券的正式名稱是「東橫INN Voucher」。該公司提供會員住滿10晚即可免費住宿1晚的服務，並會向有需求的會員發行卡片型的免費住宿券。相關負責人指出，東橫INN從今年5月左右就掌握到偽造品的存在。

雖然未公開具體件數，但東橫INN透露已經有不少數量的偽造券被拿到櫃台來使用。由於偽造品製作粗糙，在入住前即可辨識出來，因此沒有實際使用成功的案例，也未與客人發生重大糾紛。此外，住宿券上也有明確標示禁止轉售。

二手網站Mercari宣布禁賣東橫INN住宿券

Mercari 29日也宣布，因東橫INN免費住宿券出現偽造品，將禁止此商品的上架交易。Mercari表示「接獲東橫INN通知，在經過審慎檢討後，判斷無法確保交易安全性，因此決定禁止相關商品上架」。該平台將要求賣家下架，若仍發現有人販賣，就會陸續刪除。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】