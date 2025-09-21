英澳加正式承認巴勒斯坦國

在聯合國就以巴問題舉行高級別國際會議前夕，英國、加拿大與澳洲21日共同承認巴勒斯坦國，作為推動「兩國方案」國際努力的重要組成部分。



英國首相施紀賢（Keir Starmer）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）及澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，哈馬斯不得在巴勒斯坦國中擔任任何角色。

施紀賢在社交平台X表示：「為重新點燃巴勒斯坦人與以色列人的和平希望，推動兩國解決方案，英國今日正式承認巴勒斯坦國。」他表示：「對兩國方案的希望正在消退，但不能讓這盞燈熄滅。」

由於英國在二戰後以色列建國過程中發揮重要作用，並長期與以色列保持盟友關係，英國這一決定具有象徵意義，但預計此舉將激怒以色列及美國。

巴勒斯坦駐英國大使扎馬洛特（Husam Zomlot）稱英國此舉是「遲來的承認」，但表示「這不僅關乎巴勒斯坦，更是英國履行莊嚴責任的體現」，標誌着「邁向正義、和平及糾正歷史錯誤的不可逆轉的步伐。」

卡尼則表示，以色列現政府正系統性阻撓巴勒斯坦建國前景的實現。加拿大承認巴勒斯坦國，並願攜手合作，為巴勒斯坦國和以色列國共同構建和平未來的承諾貢獻力量。他稱此舉「絕非為恐怖主義正名，更不是對其的獎賞」。

卡尼還表示，巴勒斯坦權力機構已向加拿大作出「直接承諾」，包括推進治理改革、確保哈馬斯不得參與2026年大選，實現巴勒斯坦國的非軍事化。

巴勒斯坦外交部長沙欣（Varsen Aghabekian）指，各國正在採取不可逆轉的舉措，維護了「兩國方案」，並推動巴勒斯坦獨立與主權更近一步。此舉雖然無法立即終結戰爭，但卻是向前邁出的一步。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日早些時候表示，以色列將抵制建立巴勒斯坦國的要求，巴勒斯坦國建國將危及以色列的生存，是對恐怖主義有違常理的獎賞。

目前，聯合國成員國中已有超過140個國家承認巴勒斯坦國。預計22日的聯合國會議上將有更多國家效仿。