多國準備承認巴勒斯坦國　央視：美國以色列國際孤立加劇

在巴以衝突持續升級、加沙人道危機深重的背景下，一場落實「兩國方案」的國際會議即將於9月22日在聯合國總部召開。據悉，屆時法國、英國、加拿大等10個國家將正式承認巴勒斯坦國。



「關鍵一步」

埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）20日同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話。雙方一致強調22日這次會議的重要性，認為它是承認巴勒斯坦國、落實「兩國方案」原則，並在1967年6月4日邊界基礎上建立一個以東耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國的「關鍵一步」。

目前，超過三分之二的聯合國會員國已承認巴勒斯坦國。除早已表態的多國之外，法國、英國、加拿大、葡萄牙等國家近期也相繼宣布將正式承認巴勒斯坦國。

「和平之門」

當地時間9月12日上午，第80屆聯合國大會以142票贊成、10票反對、12票棄權的表決結果通過一項決議，支持關於和平解決巴勒斯坦問題及實施「兩國方案」的紐約宣言。

巴勒斯坦常駐聯合國觀察員曼蘇爾說，這份決議是第80屆聯大通過的第一個重要議題，這或許是一個「好兆頭」。他說，幾乎所有人都渴望「打開和平之門」。

然而，僅幾天後的9月18日下午，聯合國安理會在就10個非常任理事國提出的涉加沙停火決議草案進行表決時，由於常任理事國美國再次行使一票否決權，草案未能通過。而這並非美國第一次在巴以問題上投下否決票。

2025年9月18日，美國紐約聯合國總部，聯合國安理會成員就要求加沙停火的決議草案進行表決時，美國中東問題副特使奧塔格斯（Morgan Ortagus）投下否決票。（UN_News_Centre）

同一天，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在與英國首相舉行的聯合新聞發佈會上也公開表示，反對英國承認巴勒斯坦國的計劃。

美方「開綠燈」以軍事行動「前所未有」

面對國際社會的壓力，以色列仍在加沙地帶持續推進軍事行動。

以色列軍隊週二（9月16日）黎明前對加沙城發動地面攻勢後，以軍坦克週三在加沙地帶邊界集結。(Reuters)

20日，以軍稱，過去24小時以軍對加沙地帶約100處目標實施空襲，打死多名哈馬斯武裝人員。以色列軍方發言人日前發表聲明稱，將在加沙地帶北部加沙城以「前所未有的力量」繼續展開軍事行動。

在這背後，美方暗中「開綠燈」的行為不容忽視。

除在安理會動用否決權外，美國對以色列近日襲擊卡塔爾境內目標也未予以有力譴責或制約。美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）近日接受媒體採訪時還為以方辯護，稱以色列「無意佔領加沙」，並將哈馬斯比作納粹。

此外，據《華爾街日報》19日報道，美國計劃向以色列出售價值近60億美元的武器，包括30架AH－64阿帕奇直升機和3250輛步兵突擊車。持續軍售進一步助推了衝突升級。

本輪巴以衝突2023年10月7日爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過6.5萬名巴勒斯坦人死亡，並導致當地出現嚴重人道主義危機。

以色列對加沙城發動地面攻勢後，9月17日有更多巴勒斯坦人經沿海公路撤離這個加沙北部重鎮，前往南部地區避難。以軍估計目前有約40萬人撤離。(Reuters)

加沙的苦難每一天都在延續。儘管國際社會在「兩國方案」上的共識正在擴大，但這「關鍵一步」能否取得實實在在的成果，「和平之門」又能否真正開啟？巴勒斯坦民眾仍在等待一個答案。

轉載自《央視新聞》

