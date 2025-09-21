多國準備承認巴勒斯坦國 央視：美國以色列國際孤立加劇
在巴以衝突持續升級、加沙人道危機深重的背景下，一場落實「兩國方案」的國際會議即將於9月22日在聯合國總部召開。據悉，屆時法國、英國、加拿大等10個國家將正式承認巴勒斯坦國。
「關鍵一步」
埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）20日同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話。雙方一致強調22日這次會議的重要性，認為它是承認巴勒斯坦國、落實「兩國方案」原則，並在1967年6月4日邊界基礎上建立一個以東耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國的「關鍵一步」。
目前，超過三分之二的聯合國會員國已承認巴勒斯坦國。除早已表態的多國之外，法國、英國、加拿大、葡萄牙等國家近期也相繼宣布將正式承認巴勒斯坦國。
「和平之門」
當地時間9月12日上午，第80屆聯合國大會以142票贊成、10票反對、12票棄權的表決結果通過一項決議，支持關於和平解決巴勒斯坦問題及實施「兩國方案」的紐約宣言。
巴勒斯坦常駐聯合國觀察員曼蘇爾說，這份決議是第80屆聯大通過的第一個重要議題，這或許是一個「好兆頭」。他說，幾乎所有人都渴望「打開和平之門」。
然而，僅幾天後的9月18日下午，聯合國安理會在就10個非常任理事國提出的涉加沙停火決議草案進行表決時，由於常任理事國美國再次行使一票否決權，草案未能通過。而這並非美國第一次在巴以問題上投下否決票。
同一天，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在與英國首相舉行的聯合新聞發佈會上也公開表示，反對英國承認巴勒斯坦國的計劃。
美方「開綠燈」以軍事行動「前所未有」
面對國際社會的壓力，以色列仍在加沙地帶持續推進軍事行動。
20日，以軍稱，過去24小時以軍對加沙地帶約100處目標實施空襲，打死多名哈馬斯武裝人員。以色列軍方發言人日前發表聲明稱，將在加沙地帶北部加沙城以「前所未有的力量」繼續展開軍事行動。
在這背後，美方暗中「開綠燈」的行為不容忽視。
除在安理會動用否決權外，美國對以色列近日襲擊卡塔爾境內目標也未予以有力譴責或制約。美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）近日接受媒體採訪時還為以方辯護，稱以色列「無意佔領加沙」，並將哈馬斯比作納粹。
此外，據《華爾街日報》19日報道，美國計劃向以色列出售價值近60億美元的武器，包括30架AH－64阿帕奇直升機和3250輛步兵突擊車。持續軍售進一步助推了衝突升級。
本輪巴以衝突2023年10月7日爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過6.5萬名巴勒斯坦人死亡，並導致當地出現嚴重人道主義危機。
加沙的苦難每一天都在延續。儘管國際社會在「兩國方案」上的共識正在擴大，但這「關鍵一步」能否取得實實在在的成果，「和平之門」又能否真正開啟？巴勒斯坦民眾仍在等待一個答案。
轉載自《央視新聞》