歐洲多國機場續受網絡攻擊影響　仍有航班延誤或取消

歐洲多國機場因被黑客入侵，9月21日仍未完全修復，繼續造成航班取消和延誤。其中，比利時布魯塞爾機場於21日取消約50班機，並預定22日取消一半出發航班。



黑客於19日入侵處理登機手續系統的服務供應商Collins Aerospace，令英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport），以及德國柏林、比利時布魯塞爾的機場營運大亂。

路透社報道，雖然希斯路及柏林機場的干擾大大紓緩，但根據機場官員說法和數據顯示，仍有航班延誤和取消。而布魯塞爾機場的問題仍較嚴重，仍未為系統恢復安全提供軟件更新，因此在21日257個預定出發航班中，有50個需要取消，而22日預定有一半航班取消。

柏林勃蘭登堡國際機場（Berlin Brandenburg Airpor）於21日表示，一些問題仍然存在，部份登機及行李處理時間延長，但手動解決方案到位，當日航班延誤情況與平常相若。