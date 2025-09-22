金正恩：倘美放棄要求無核化　兩國可以坐下來談

朝中社9月22日報道，朝鮮領導人金正恩表示，如果美國不再堅持要求朝鮮放棄核武，朝鮮就沒有理由迴避與美國的對話。據朝中社報道，金正恩週日在最高人民會議上發表講話時表示，他仍然對曾3度會面美國總統美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）懷有美好的回憶。



2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（GettyImages）

金正恩稱，如果美國放棄要求朝鮮無核化的荒謬執念、接受現實，並希望實現真正的和平共處，朝鮮沒有理由不與美國坐下來談判。他又稱，面對來自美國和韓國的嚴重威脅，朝鮮為了維護自身安全而發展核武。

金正恩表示，他拒絕了華府和韓國最近提出的對話提議，認為這些提議缺乏誠意，因為對方旨在削弱朝鮮、摧毀朝鮮政權的根本意圖沒有改變。其中，韓國提出的分階段終止朝鮮核計畫的提議就是明證。

2025年9月11日，韓國首爾，圖為李在明在就職100日的紀念活動上發表講話。（Reuters）

韓國總統李在明自6月上任以來，一直積極主動地尋求和平，稱與平壤對話是必要的，並提出了朝鮮分階段無核化的路線圖。李在明此前表示，有必要創造適當的條件，讓朝鮮重返談判桌，而特朗普在這些努力中可以發揮關鍵作用。