金正恩出席建政紀念活動　重申鞏固朝鮮擁核地位決心

朝鮮領導人金正恩出席建政紀念活動時重申將進一步鞏固朝鮮的「擁核國」地位。



韓聯社星期三（9月10日）引述朝中社報導，金正恩前一天在建政77周年升國旗儀式和中央宣誓大會致辭時，向參加海外軍事作戰的朝軍將領、軍官和士兵誠摯敬禮。他說，朝鮮如今攀升至非比尋常的地位，是朝鮮過去77年強國建設偉業的驕人成績總結。現在任何人或任何手段都不能威脅朝鮮的絕對地位和安全，稱朝鮮用雙手開啟的繁榮時代洪流無法逆轉。

分析人士稱，金正恩在致辭中提到「非比尋常地位」和「擁核國」地位，旨在強調朝鮮絕不放棄這一地位的決心。

朝鮮國旗：Asian Games - Hangzhou 2022 - Athletics - Qiantang River Green Belt, Hangzhou, China - October 5, 2023 China and North Korea flags are seen during the medal ceremony for the Marathon REUTERS/Dylan Martinez

每年9月9日是朝鮮建政紀念日，又成九九節日。金正恩當天與政治局常務委員等黨政高幹一道出席升國旗儀式和中央宣誓大會。活動結束後，朝鮮內閣總理朴泰成、最高人民會議常委會委員長崔龍海、勞動黨中央委員會書記趙甬元等幹部參謁錦繡山太陽宮，金正恩缺席。

中國國家主席習近平以及委內瑞拉、巴勒斯坦、蒙古國、瑞典領導人向金正恩致電，祝賀朝鮮建政77周年。

