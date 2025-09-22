菲律賓爆大規模示威　抗議政府防洪工程涉貪污　至少113人被捕

超強颱風樺加沙（Ragasa）迫近菲律賓北部地區，呂宋島北部預料將出現嚴重洪水和山泥傾瀉之際，馬尼拉（Manila）等地9月21日爆發大規模示威，數萬人上街抗議政府防洪工程涉及貪污，至少113人被捕。



綜合菲律賓媒體Inquirer及英國《衛報》報道，據馬尼拉市政府估計，當地一場在公園舉行的示威活動吸引了近50,000人參加，而下午舉行的集會則有數千人參加。

菲律賓國家警察行動局副局長托倫蒂諾（Crisaleo Tolentino）22日在記者會中表示，當日大多數示威活動都是和平進行，但有部份不守規矩的團體或個人在某些地方焚燒輪胎、點燃車輛。截至21日晚，有129名警察和76名民眾受傷，有113人因暴力行為而被捕。

2025年9月21日， 菲律賓馬尼拉，在反對政府防洪計劃涉及貪污行為的示威活動中，一名示威者正舉着菲律賓國旗。（Reuters）

報道稱，總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）展開獨立調查後，有關政府防洪工程涉貪一事於7月首次曝光。

政府估計，該國經濟過去兩年因防洪計畫中的貪腐行，或損失高達14.8億英鎊（約154億港元）；綠色和平組織則估計，實際損失甚至更大，聲稱2023年氣候相關項目被挪用了超過130億英鎊。

對於這次反貪示威，小馬可斯呼籲民眾耐心等待調查結果，並對示威活動表示支持。他本週曾向記者稱：「如果我不是總統，我可能會和他們一起走上街頭。」