樺加沙已達超級颱風　菲律賓未來兩日多地沿海迎致命風暴及洪水

【打風／天文台／HKO／超強颱風／樺加沙／Ragasa／移動路徑／天鴿／山竹】據菲律賓大氣地球物理天文局（PAGASA），截至當地時間9月21日上午8時，颱風「樺加沙」已經達到超級颱風級別，風速達每小時185公里，警告未來48小時內，菲律賓多地沿海地區將迎來致命風暴及洪水威脅。



氣象部門表示，「樺加沙」目前以每小時15公里的速度向西移動，巴丹群島（Batanes）、卡加延省（Cagayan）、北伊羅科斯省（Ilocos Norte）和南伊羅戈省（Ilocos Sur）沿海低洼地區將迎來致命風暴及洪水威脅。當局敦促受災省份居民和地方官員立即撤離沿海區域，暫停所有海上活動，並密切關注官方公告。

衛星觀測數據顯示，颱風路徑前方海水溫度介於約28-31攝氏度，該溫度範圍足以支撐颱風顯著增強。

未來一週，「樺加沙」預計將對台灣、香港及東南亞地區帶來強烈影響，越南、老撾等國可能遭遇暴雨侵襲。

香港天文台指，由於受顯著風暴潮影響，「樺加沙」遭近時，本港多處沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年山竹相若，提醒市民盡快做好一切防風、防水浸準備。