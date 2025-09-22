日本自民黨總裁選舉5人參選　10月4日投票

日本自民黨總裁選舉周一（9月22日）正式公告共有5人參選，分別為前經濟安全保障大臣小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充、內閣官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣高市早苗和農林水產大臣小泉進次郎。



共同網稱，由於執政黨在眾參兩院已淪為少數派，本次選舉的焦點將集中在如何構建多數派執政聯盟、應對當前物價上漲問題以及推動自民黨的重建。

現年50歲的小林鷹之畢業於美國哈佛大學研究生院，曾在財務省任職，2012年首次當選眾議員。他歷任防衛政務官、經濟安保相、自民黨副幹事長，目前擔任自民黨經濟安全保障推進總部長。小林5次當選眾議員，選區為千葉2區。

2024年8月19日，小林鷹之宣布競逐自民黨總裁。（X@kobahawk）

現年69歲的茂木敏充11次當選為眾議員，選區為栃木5區，畢業於美國哈佛大學研究生院，曾在外資諮詢公司任職，1993年從日本新黨首次當選眾議員，1995年加入自民黨。他歷任自民黨政務調查會長、經濟再生擔當相、外相、自民黨幹事長。

茂木敏充曾擔任外相等職位。（Reuters）

林芳正畢業於美國哈佛大學研究生院，1995年首次當選參議員，2021年轉戰眾院選舉並當選。他歷任防衛相、經濟財政擔當相、農相、文部科學相、外相，目前擔任官房長官。林芳正現年64歲，2次當選眾議員，選區為山口3區，此前5次當選參議員，曾隸屬原岸田派。

2024年9月14日，日本東京，圖為林芳正在辯論時發表講話。（Reuters）

現年64歲的高市早苗畢業於神戶大學，曾是松下政經塾學員、民營電視台主播，1993年作為無黨派人士首次當選眾議員，1996年加入自民黨。她歷任沖繩北方擔當相、自民黨政務調查會長、總務相、經濟安保擔當相，曾10次當選眾議員，選區為奈良2區。

高市早苗。(Reuters)

現年44歲的小泉進次郎6次當選眾議員，選區為神奈川11區，畢業於美國哥倫比亞大學研究生院，曾任眾議員秘書，2009年首次當選眾議員。他歷任自民黨青年局長、復興政務官、自民黨農林小組會長、環境相、自民黨選舉對策委員長，目前擔任農相，父親為前首相小泉純一郎。

2025年9月20日，日本東京，小泉進次郎宣布競選自民黨黨魁。（Reuters）

這5人均參加2024年的選舉。報道指，選情預計將陷入混戰，國會議員票與黨員、黨友地方票各佔295票，後者將成為決定勝負的關鍵，競爭可能持續至最終投票階段，新總裁10月4日選出。