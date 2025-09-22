樺加沙襲菲律賓　強風敲打窗戶嚇醒居民　追風達人直擊現況｜有片

【打風／天文台／HKO／超強颱風／樺加沙／Ragasa／移動路徑／天鴿／山竹】超強颱風樺加沙（Ragasa）周一（9月22日）為菲律賓北部地區帶來狂風暴雨，有民眾分享，強風所產生的噪音把自己從睡夢中吵醒，形容風聲像啟動的機器。



法媒報道，樺加沙正不斷增強，截至上午11時，持續風速高達每小時215公里，陣風更可達265公里。

2025年9月22日，超強颱風樺加沙（Ragasa）為菲律賓北部地區帶來狂風暴雨，有民眾分享，強風所製造的噪音把自己從睡夢中吵醒，形容風聲像啟動的機器。英國追風達人James Reynolds也在網上分享巴丹群島的風況。（X@EarthUncutTV）

菲律賓Cayan省城鎮Aparri居民Tirso Tugagao稱：「我被強風吵醒，它一直撞擊窗戶，聽起來就像機器啟動的聲音。我還看到巨浪正不斷拍打上岸。」

菲律賓傳媒記者在X上分享樺加沙襲菲律賓的情景：

得知樺加沙生成的消息，英國追風達人James Reynolds周六抵達菲律賓的巴坦島（Batan Islands），希望一睹「怪物等級」的恐怖颱風景象。

James Reynolds周一在X分享影片並附文稱，現場風勢相當混亂（quite chaotic）。

他較早前、凌晨4點30分時發文稱，當地已處於停電停水狀態，自己會盡快透過星鏈（Starlink）更新情況。