美國防部要求不報道未經授權資訊　否則吊銷記者證

美國多間傳媒報道，國防部五角大樓告知記者必須同意不披露未經授權資訊，否則將吊銷其記者證。國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）周六（9月20日）證實消息並稱，傳媒無權掌管五角大樓，佩戴證件並遵守規則，否則請打道回府。



包括《紐約時報》在內傳媒報道，五角大樓周五向新聞界發布一份備忘錄，當中將對報道國防部消息的記者實施新限制，要求他們承諾不收集或使用任何未經正式授權發布的信息，否則將面臨失去報道軍方消息資格的風險。

圖為2025年9月21日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）出席Charlie Kirk的追悼會及發表講話。（Reuters）

報道引述備忘錄稱，美國防部「仍致力於提高透明度，以促進問責制和公眾信任」，但「資訊在公開發布前必須獲得相關授權官員的批准，即使是非機密資訊。」

赫格塞思在社交平台X發文，稱「『傳媒』無權掌管五角大樓，人民才有（這個權利）。傳媒不再被允許在安保嚴密的設施內隨意走動。佩戴證件並遵守規則，否則請回家。」

五角大樓此舉迅速遭《紐約時報》、路透社、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》等傳媒譴責。倡導新聞自由的華盛頓國家新聞俱樂部主席Mike Balsamo表示，這是對獨立新聞業的「直接攻擊」。

Mike Balsamo稱：「如果有關我軍的新聞必須先得到政府批准，那麼公眾就無法獲得獨立報道。他們只能看到官員想讓他們看到的東西」。