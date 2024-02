美國在背離新聞自由路上越走越遠

受眾對新聞內容的看法,取決於自身政治立場與相關的知識儲備。規定受眾只能看什麼不能看什麼,本是極權國家獨裁政府的「專利」,如今卻成為美國左派的律條。



2月8日,美國著名媒體人卡爾森(Tucker Carlson)親往莫斯科採訪俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)的視頻發表,兩天內高達1.9億的點擊率(不包括附上俄文及中文字幕的版本)。此行無異於在整個「恐俄」的西方社會投下一枚巨型「炸彈」:白宮發言人柯比(John Kirby)表示,美國人不應該相信普京在卡爾森的採訪中所說的任何話;美國主流媒體幾乎全員出動表達憤怒,甚至還有政客認為卡爾森是「美國的叛徒」。

世界皆知,美國的第一修正案保護言論自由,美國對言論自由的保護,不是隻保護正確言論,而是保護人人有權說出自己的觀點,包括表達不正確觀點的權利。記者採訪「美國敵人」,這種先例有CBS名主持華萊士(Mike Wallace)在前,2006年8月他退休之後對伊朗總統艾哈邁迪-內賈德(Mahmoud Ahmadinejad)的採訪,還讓他獲得了第21次艾美獎。

世界了解美國的新聞自由,多從「扒糞者」(muckraker)故事開始。美國新聞史上有個著名的「扒糞運動」,指1903年至1912年這10年間轟轟烈烈的黑幕揭露運動,參與主體是新聞記者與大眾媒體。當時美國社會正處於高度腐敗狀態,權錢交易猖獗,全社會都深卷其中,社會道德整體敗壞,各種社會矛盾非常尖鋭,已經危及社會的穩定。這群以「扒糞者」自命的新聞記者,通過這場運動將美國從墮落的深淵中拯救出來。

從那之後,揭露真相,直批各種社會黑暗,成為美國新聞記者的職業驕傲。在這過程中形成了一些行規:事實是唯一的,評論可以自由;要採訪各方當事人並報道他們的看法;所有事實必須經過重複查證。這也是美國普利策獎設立之初的基本評比原則。

美國在言論自由方面的立法保護,確實世界第一。那種保護不是隻保護正確言論,而是保護人人有權說出自己的觀點,包括表達不正確觀點的權利。美國文化精英對新聞自由傳統一直引以為傲。

右翼名嘴Piers Morgan早年底出版《Wake Up: Why the world has gone nuts》,大力抨擊歐美近年風行的「取消文化」(cancel culture),呼籲世界回歸「真正的自由主義」。(Amazon)