美國在背離新聞自由路上越走越遠

受眾對新聞內容的看法，取決於自身政治立場與相關的知識儲備。規定受眾只能看什麼不能看什麼，本是極權國家獨裁政府的「專利」，如今卻成為美國左派的律條。



2月8日，美國著名媒體人卡爾森（Tucker Carlson）親往莫斯科採訪俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的視頻發表，兩天內高達1.9億的點擊率（不包括附上俄文及中文字幕的版本）。此行無異於在整個「恐俄」的西方社會投下一枚巨型「炸彈」：白宮發言人柯比（John Kirby）表示，美國人不應該相信普京在卡爾森的採訪中所說的任何話；美國主流媒體幾乎全員出動表達憤怒，甚至還有政客認為卡爾森是「美國的叛徒」。

世界皆知，美國的第一修正案保護言論自由，美國對言論自由的保護，不是隻保護正確言論，而是保護人人有權說出自己的觀點，包括表達不正確觀點的權利。記者採訪「美國敵人」，這種先例有CBS名主持華萊士（Mike Wallace）在前，2006年8月他退休之後對伊朗總統艾哈邁迪-內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）的採訪，還讓他獲得了第21次艾美獎。

CBS名主持華萊士（Mike Wallace）2006年8月專訪伊朗總統艾哈邁迪-內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）的採訪。

美國曾以新聞和言論自由傲視世界

世界了解美國的新聞自由，多從「扒糞者」（muckraker）故事開始。美國新聞史上有個著名的「扒糞運動」，指1903年至1912年這10年間轟轟烈烈的黑幕揭露運動，參與主體是新聞記者與大眾媒體。當時美國社會正處於高度腐敗狀態，權錢交易猖獗，全社會都深卷其中，社會道德整體敗壞，各種社會矛盾非常尖鋭，已經危及社會的穩定。這群以「扒糞者」自命的新聞記者，通過這場運動將美國從墮落的深淵中拯救出來。

從那之後，揭露真相，直批各種社會黑暗，成為美國新聞記者的職業驕傲。在這過程中形成了一些行規：事實是唯一的，評論可以自由；要採訪各方當事人並報道他們的看法；所有事實必須經過重複查證。這也是美國普利策獎設立之初的基本評比原則。

美國在言論自由方面的立法保護，確實世界第一。那種保護不是隻保護正確言論，而是保護人人有權說出自己的觀點，包括表達不正確觀點的權利。美國文化精英對新聞自由傳統一直引以為傲。

右翼名嘴Piers Morgan早年底出版《Wake Up: Why the world has gone nuts》，大力抨擊歐美近年風行的「取消文化」（cancel culture），呼籲世界回歸「真正的自由主義」。（Amazon）

堪稱美國左派祖師爺的喬姆斯基（Noam Chomsky）以痛恨美國著稱，與古巴國家元首卡斯特羅（Fidel Castro）等社會主義獨裁者都保持友誼，有人問他為什麼還要生活在美國，他的解釋是：「國與國之間的綜合比較沒有什麼意義，我也不會這麼比較。不過美國有些成就，特別是在言論自由方面幾個世紀來爭得的領先地位，是值得敬仰的。」

上述新聞界奉行的原則被政治正確侵蝕，發生在奧巴馬當上總統之後，是個温水煮青蛙的過程。自2020年5月以來美國流行取消文化（Cancel Culture），許多記者、文化名人都因發表左派不喜歡的言論面臨被「取消」。就在今年2月13日，哥倫比亞廣播公司解僱了屢獲殊榮的資深記者赫裏奇（Catherine Herridge），原因是她報道了亨特·拜登筆記本電腦的故事。通過這些案例，國際社會看到一個與2020年以前完全不同的美國。

三位美國記者所處時代與他們的命運

一、華萊士（Mike Wallace），崇尚新聞自由的美國時代產物

華萊士在1968年到2006年擔綱CBS王牌電視新聞欄目《60分鐘》主持人，一生獲獎無數。華萊士幾乎遍訪了20世紀的世界名人，其中有本國政要，還有不少「美國的敵人」，如阿拉法特（Yasser Arafat）、霍梅尼（Ruhollah Khomeini）、卡斯特羅（Fidel Castro）、薩達姆（Saddam Hussein）、普京等。他在採訪中以尖鋭、強勢的提問風格和深入犀利的調查報道聞名，其中1979年他對當時伊朗最高領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）的採訪成為業界經典。他之所以有如此成就，在於所處的是美國崇尚新聞自由的輝煌時代。

現在，他的兒子Chris Wallace忘記了父親一生的成就奠基於新聞自由賦予記者的自由採訪權之上，在他的CNN節目《華萊士秀》中對卡爾森頗多惡語，稱其採訪時表現得像一隻「熱切的小狗」，對普京而言他是「有用的白痴」。

華萊士在1968年到2006年擔綱CBS王牌電視新聞欄目《60分鐘》主持人，幾乎遍訪了20世紀的世界名人。

二、經歷新聞自由到政治正確至上的西摩·赫什（Seymour Hersh）

赫什1937年出生，比華萊士晚出生15年，職業生涯的高光時刻幾乎與華萊士同時，因喜歡與美國政府作對並寫出高質量的揭露性調查報道，獲得不少榮譽。1969年，他因報道越戰中的美萊村屠殺而獲得1970年普利策獎——在奧巴馬時代之前，這個美國新聞界最高榮譽獎象徵了美國最負責任的寫作。他還於1969年、1973年、1974年、1981年、2004年，五次獲得喬治·波爾克獎。他的一切報道，都只執着於一件事——尋找被政府掩蓋的真相。他的誠信與負責任的寫作，被業界譽為「他就是真相」。

赫什晚年正逢極左當道的時代，曾對2022年9月發生的最大謎案北溪二號被炸燬進行調查，並於2023年2月8日在個人博客上發表了長篇調查《美國如何毀了北溪二號管道》，直指拜登政府策劃實施的這次行動是美國「最愚蠢的決定之一」。

可惜正逢美國主流媒體成為服務於政黨利益之時，他因這篇揭露北溪2號被毀真相的文章，被美國主流媒體視為「陰謀論愛好者」，並稱文章的真實性一直飽受質疑，赫什寫作此文，就是一直在想方設法「報復美國政府」。

這位集各種美國新聞獎於一身的資深記者，因這一篇報道飽受攻擊，本身就證明美國極左時代的荒謬。

三、卡爾森（Tucker Carlson）

卡爾森於2016年起在霍士新聞頻道主持政論節目《卡爾森今夜秀》（Tucker Carlson Tonight），因大膽尖鋭的批評及敢於直視真相的勇氣，使節目自2021年7月始，成為美國新聞節目中的收視率冠軍，每晚高達300萬。《華盛頓郵報》批評卡爾森政治不正確，指他不時在節目中「使用各種模稜兩可的語言」來發表一些「支持種族主義和性別歧視的觀點」。

2023年4月，因卡爾森指責多米尼電子投票系統舞弊，引致霍士新聞支付高額的和解賠償，卡爾森被解職。同年12月11日，他宣佈成立塔克·卡爾森新聞網，提供各種形式的節目，包括訪談、短視頻和獨白，成為美國最受歡迎的自媒體。

他打破左派設置的政治禁忌採訪普京，將成為世界新聞史上的重大事件，但也將為他帶來非常多的政治麻煩，甚至有傳言說他將會以叛國罪被捕——這種傳言就證明美國言論自由被嚴重侵蝕。

在卡爾森之前，兩度奪奧斯卡最佳導演獎的奧利佛·史東（Oliver Stone）於2015年至2017年間，對普京做了多次深入訪問，完成長達四小時的電視紀錄片《普京訪談錄》，試圖讓美國人了解普京的想法，消除美俄之間的誤會，以避免這兩大強國陷入戰爭。

其實，受眾對新聞內容的看法，取決於自身政治立場與相關的知識儲備。規定受眾只能看什麼不能看什麼，本是極權國家獨裁政府的「專利」，如今卻成為美國左派的律條。民主黨前副總統戈爾（Al Gore）去年12月出席杜拜第28屆締約方氣候變化會議的發言，被概括為「讓美國人從主流媒體之外獲取訊息是對民主的威脅」，在網上廣為流傳。

戈爾的原話是這樣：民主的運作依賴於「共享知識基礎，作為集體推理的基礎」，但「由算法主導的社交媒體打破了這種平衡，公民不再獲得相同的印刷新聞（宣傳），政府無法控制的社交媒體算法，讓人們獲取主流媒體來源之外的訊息，這是對民主的威脅，社交媒體算法應該被禁止」。

經歷過毛澤東時代的中國人，都知道「閲讀相同的印刷新聞」是對民眾知情權的嚴重剝奪，如果美國任由左派繼續折騰下去，將新聞傳播當作洗腦工具，美國的新聞自由將成為過去式。

作者是旅美中國經濟學家何清漣

